Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
За словами Кузіна, як і було прогнозовано, чергова хвиля коронавірусу набирає обертів і кількість інфікованих цією хворобою стрімко зростає.
Заступник глави МОЗ нагадав, що за минулу добу, 1 лютого, в Україні офіційно зафіксували понад 35 тисяч нових інфікованих COVID-19 і додав, що вже скоро до “червоної” карантинної зони можуть перейти шість областей. Серед них:
- Волинська обл.
- Донецька обл.
- Житомирська обл.
- Закарпатська обл.
- Одеська обл.
- Сумська обл.
Як зазначив Кузін, саме у цих регіонах спостерігається загрозлива епідеміологічна ситуація.
Водночас головний санітарний лікар зазначив, що попри високий приріст інфікованих, кількість госпіталізованих пацієнтів менша, аніж було під час осінньої хвилі пандемії.
“Проте розслаблятись не варто. За нашими прогнозами, пік нової хвилі пандемії в Україні випаде на середину лютого”, – додав Ігор Кузін.
- Нагадаємо, у ВООЗ попередили, що багато країн, які ще не досягли свого піку захворюваності на високозаразний штам коронавірусу Omicron, мають повільно пом’якшувати заходи, запроваджені для стримування його поширення.
- Також ООН закликала країни не закривати школи через штам Omicron, попередивши про катастрофічні наслідки таких заходів.