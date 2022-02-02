На сьогодні в Україні у зоні з червоним рівнем епіднебезпеки перебувають дві області. Проте в Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) попередили, що загрозлива епідеміологічна ситуація спостерігається у низці регіонів.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За словами Кузіна, як і було прогнозовано, чергова хвиля коронавірусу набирає обертів і кількість інфікованих цією хворобою стрімко зростає.

Заступник глави МОЗ нагадав, що за минулу добу, 1 лютого, в Україні офіційно зафіксували понад 35 тисяч нових інфікованих COVID-19 і додав, що вже скоро до “червоної” карантинної зони можуть перейти шість областей. Серед них:

Волинська обл.

Донецька обл.

Житомирська обл.

Закарпатська обл.

Одеська обл.

Сумська обл.

Як зазначив Кузін, саме у цих регіонах спостерігається загрозлива епідеміологічна ситуація.

Водночас головний санітарний лікар зазначив, що попри високий приріст інфікованих, кількість госпіталізованих пацієнтів менша, аніж було під час осінньої хвилі пандемії.