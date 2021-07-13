Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україна наразі не планує вакцинувати громадян по другому колу, оскільки виробники все ще не оголосили зміни до інструкції.

Про це Ляшко заявив в інтерв’ю Суспільному.

“Це сьогодні ще чітко не визначено, навіть виробниками, вони ще не оголосили зміни до інструкції, тому давайте ми провакцинуємо успішно людей по першому колу, і закличемо всі групи ризику, зокрема людей похилого віку, прийти, зробити щеплення. Вакцина для вас є, зробіть щеплення, не чекайте наступної хвилі коронавірусної хвороби”, – заявив Ляшко.

При цьому очільник МОЗ додав, що в Україні чітко визначений алгоритм щеплення. Тому пацієнти не можуть отримати два щеплення різними вакцинами.

“У нас є тільки питання тому, що AstraZeneca була вироблена на різних майданчиках, і сьогодні в нас друге щеплення отримають, якщо ти (щепився, – ред.) CoronaVac, то – CoronaVac. Якщо векторною вакциною – то векторна вакцина, якщо РНК-вакциною, то РНК-вакциною”, – додав міністр.

Нагадаємо, що Таїланд дозволив використовувати COVID-вакцину від AstraZeneca Plc в якості другої дози для тих, хто отримав першу вакцину Sinovac.

Водночас головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сум’я Свамінатан порадила людям не змішувати і не поєднувати COVID-вакцини від різних виробників.