У Міністерстві охорони здоров'я Німеччини заявили, що COVID-вакцини будуть ефективні проти нового штаму коронавірусу.

Таку заяву зробив у коментарі німецькій громадській телекомпанії ZDF голова німецького МОЗ Йенс Шпан. Його цитують агентство AFP, видання The Independent і The Guardian.

За словами Шпана, існуючі вакцини проти COVID-19 “такі ж ефективні” проти нового штаму коронавірусу, який зафіксований у Великій Британії.

Посилаючись на “переговори між експертами-представниками європейської влади”, міністр наголосив, що, згідно з “усім, що ми досі знаємо”, новий штам вірусу “не чинить жодного впливу на вакцину” та її ефективність.

Йдеться в першу чергу про вакцину Pfizer/BioNTech, яка вже впроваджується в Великій Британії і США.

Як відомо, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19.

Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний.

У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим.

Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.

Згідно з останніми даними, Німеччина заборонила повітряне сполучення з Великою Британією через новий штам вірусу. Заборона почне діяти з понеділка, 21 грудня, і триватиме як мінімум до 31 грудня, повідомляє агентство ВВС. Винятки будуть зроблені тільки для вантажних літаків.

Раніше подібні обмеження ввели Нідерланди, Бельгія та Італія.