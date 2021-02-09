Вакцинація проти коронавірусу СOVID-19 розпочнеться в Україні вже наступного тижня.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Ми плануємо розпочати вакцинацію вже наступного тижня… Такої масштабної, безпрецедентної вакцинації наша країна ще не знала. Як і не знали інші країни світу”, – зазначив він.

Степанов нагадав, що раніше було розроблено Національний план вакцинації, в якому визначені етапи її проведення та “групи ризику”, які отримають вакцину першочергово.

Степанов запевнив, що вакцинація українців буде здійснюватися “безпечними вакцинами”: які розроблені відповідно до міжнародних медичних стандартів; пройшли доклінічний етап випробувань на безпечність застосування, а також першу й другу фази клінічних випробувань; мають проміжні результати третьої стадії клінічних випробувань.

Очільник МОЗ також прокоментував критерії ефективності вакцин.

“Коли ми говоримо про ефективність вакцин, треба зрозуміти, якого саме ефекту ми хочемо досягти. Головне – аби людина не померла від ускладнень, щоб людина не мала важкого перебігу хвороби після вакцинації. Якщо подивитися, що таке ефективність вакцин, то є кілька категорій. Перша – це люди, які точно не захворіють після введення відповідної вакцини. Друга – це люди, в яких вірус таки потрапить в організм, але не буде жодних клінічних проявів, те, що має назву “безсимптомний перебіг хвороби”. У людини, якщо вона здасть тест ПЛР у цей період часу, просто буде позитивний тест ПЛР, але не буде, наголошую, жодних проявів. Або людина може захворіти, але матиме легкий перебіг хвороби. За таким принципом рахується ефективність будь-якої вакцини. Наприклад, вакцини проти грипу, до яких ми уже звикли”, – розповів Степанов.

(На відео – з 6:25)

У МОЗ вже опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), що мають бути вакциновані протягом двох років.

Так, “дорожньою картою” вакцинації передбачено щеплення проти COVID-19 щонайменше 50% населення (або 20 866 390 людей) протягом 2021-2022 років.

Першочергово вакцинація буде проведена: серед медпрацівників (понад 681 тис. людей); військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії, котрі беруть участь в операції Об’єднаних сил (45 тисяч); працівників соціальної сфери (понад 156 тисяч); людей, котрі проживають у закладах із надання довгострокового догляду (понад 136 тисяч людей).

Найбільшою групою є люди похилого віку – майже 10 млн осіб.

Серед груп людей, які мають бути вакциновані протягом двох років, також є:

• працівники критично важливих структур (ДСНС, Нацполіції, МВС, ЗСУ);

• вчителі та інші працівники сфери освіти;

• дорослі віком від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями;

• люди, які перебувають у місцях обмеження волі, СІЗО, та працівники місць обмеження волі;

• інші категорії населення та професійні групи, які перебувають у “групі ризику”.