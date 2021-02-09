Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“Ми плануємо розпочати вакцинацію вже наступного тижня… Такої масштабної, безпрецедентної вакцинації наша країна ще не знала. Як і не знали інші країни світу”, – зазначив він.
Степанов нагадав, що раніше було розроблено Національний план вакцинації, в якому визначені етапи її проведення та “групи ризику”, які отримають вакцину першочергово.
Степанов запевнив, що вакцинація українців буде здійснюватися “безпечними вакцинами”: які розроблені відповідно до міжнародних медичних стандартів; пройшли доклінічний етап випробувань на безпечність застосування, а також першу й другу фази клінічних випробувань; мають проміжні результати третьої стадії клінічних випробувань.
Очільник МОЗ також прокоментував критерії ефективності вакцин.
“Коли ми говоримо про ефективність вакцин, треба зрозуміти, якого саме ефекту ми хочемо досягти. Головне – аби людина не померла від ускладнень, щоб людина не мала важкого перебігу хвороби після вакцинації. Якщо подивитися, що таке ефективність вакцин, то є кілька категорій. Перша – це люди, які точно не захворіють після введення відповідної вакцини. Друга – це люди, в яких вірус таки потрапить в організм, але не буде жодних клінічних проявів, те, що має назву “безсимптомний перебіг хвороби”. У людини, якщо вона здасть тест ПЛР у цей період часу, просто буде позитивний тест ПЛР, але не буде, наголошую, жодних проявів. Або людина може захворіти, але матиме легкий перебіг хвороби. За таким принципом рахується ефективність будь-якої вакцини. Наприклад, вакцини проти грипу, до яких ми уже звикли”, – розповів Степанов.
(На відео – з 6:25)
У МОЗ вже опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), що мають бути вакциновані протягом двох років.
Так, “дорожньою картою” вакцинації передбачено щеплення проти COVID-19 щонайменше 50% населення (або 20 866 390 людей) протягом 2021-2022 років.
Першочергово вакцинація буде проведена: серед медпрацівників (понад 681 тис. людей); військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії, котрі беруть участь в операції Об’єднаних сил (45 тисяч); працівників соціальної сфери (понад 156 тисяч); людей, котрі проживають у закладах із надання довгострокового догляду (понад 136 тисяч людей).
Найбільшою групою є люди похилого віку – майже 10 млн осіб.
Серед груп людей, які мають бути вакциновані протягом двох років, також є:
• працівники критично важливих структур (ДСНС, Нацполіції, МВС, ЗСУ);
• вчителі та інші працівники сфери освіти;
• дорослі віком від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями;
• люди, які перебувають у місцях обмеження волі, СІЗО, та працівники місць обмеження волі;
• інші категорії населення та професійні групи, які перебувають у “групі ризику”.
- Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що вже до кінця осені в Україні планується безкоштовно вакцинувати проти коронавірусу СOVID-19 21 млн людей.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, старт вакцинації запланований на лютий.
- Цього ж місяці Україна має отримати також 117 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Її ефективність складає 95%.
- Раніше Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, будуть в першу чергу вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Весь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Більш ніж половина українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.