Про це Віктор Ляшко розповів під час брифінгу.
Як заявив чиновник, за минулу добу в Україні зафіксували понад 18 тисяч нових заражень коронавірусом, а це означає, що в Україні починається новий спалах епідемії.
Ляшко уточнив, що епіцентром спалаху стали західні області нашої країни.
Найскладніша ситуація на Прикарпатті, де тільки за минулу добу виявили понад 2,7 тисячі інфікованих.
“Окрім цього, ми бачимо негативну тенденцію у Тернопільській, Львівській та Чернівецькій областях”, – зазначив міністр.
Він нагадав, що в кінці грудня та на початку січня в Україні за тиждень фіксували 30 тисяч інфікованих, а цього тижня така кількість заражених назбиралась за два дні.
- Нагадаємо, що за даними МОЗ за минулу добу, 19 січня, в Україні зафіксували 18 479 нових інфікованих коронавірусом.
- Також повідомлялось, що США передали Україні майже мільйон доз вакцини проти COVID-19.
- Раніше Кабінет міністрів України офіційно скоротив строк дії COVID-сертифікатів з 365 до 270 днів.