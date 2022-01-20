Очільник Міністерства охорони здоров'я заявив, що до України прийшов черговий спалах вірусу COVID-19.

Про це Віктор Ляшко розповів під час брифінгу.

Як заявив чиновник, за минулу добу в Україні зафіксували понад 18 тисяч нових заражень коронавірусом, а це означає, що в Україні починається новий спалах епідемії.

Ляшко уточнив, що епіцентром спалаху стали західні області нашої країни.

Найскладніша ситуація на Прикарпатті, де тільки за минулу добу виявили понад 2,7 тисячі інфікованих.

“Окрім цього, ми бачимо негативну тенденцію у Тернопільській, Львівській та Чернівецькій областях”, – зазначив міністр.

Він нагадав, що в кінці грудня та на початку січня в Україні за тиждень фіксували 30 тисяч інфікованих, а цього тижня така кількість заражених назбиралась за два дні.