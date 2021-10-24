Станом на 24 жовтня в жовтій карантинній зоні залишаються чотири регіони України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Наразі епідеміологічна ситуація в областях виглядає так:

Жовта зона:

Вінницька

Закарпатська

Кіровоградська

Полтавська

Помаранчева зона:

Київ

Волинська область

Житомирська

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Сумська

Ровенська

Тернопільська

Харківська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

Червона зона

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Одеська

Сумська

Херсонська

Крім того, у МОЗ повідомили, що з 26 жовтня червоний рівень епідемічної небезпеки буде встановлений на території Рівненської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, що на залізничних вокзалах усіх обласних центрів України відкриють пункти вакцинації проти коронавірусу. Такі пункти вже діють у 10 областях, а від сьогодні — й на вокзалах Івано-Франківська та Маріуполя.