Про це поінформували в пресслужбі МОЗ.
У списку наведені дані про більш ніж 190 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
Так, у “червоній” зоні опинилися 46 країн. Це на чотири країни менше, ніж у попередньому списку, опублікованому 25 вересня.
Так, у “червону” зону перемістилися ряд країн: Велика Британія, Беліз, Ісландія, Вірменія.
У “червону” зону також входять: Ізраїль, Чорногорія, Чехія, Аргентина, Іспанія, Нідерланди, США, Франція, Республіка Молдова, Бельгія, ОАЕ, Колумбія, Бразилія та інші.
До “зеленої” зони перейшли такі країни: Лівія, Мальта, Чилі, Катар, Угорщина, Боснія і Герцеговина, Монако, Тринідад і Тобаго.
Також у “зеленій” зоні: Словаччина, Румунія, Грузія, Австрія, Ірландія, Словенія, Північна Македонія, Туніс, Хорватія, Албанія, Канада, Польща, Швеція, Швейцарія, Литва, Білорусь, Італія та інші.
Україна також належить до “зеленої” зони.
Так, згідно з постановою Кабінету Міністрів, державою з широким розповсюдженням коронавірусу COVID-19 є така країна, в якій спостерігається одна з наступних ознак:
• кількість нових випадків реєстрації COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;
• приріст нових випадків реєстрації COVID-19 в державі за останні 14 днів в порівнянні з попередніми 14 днями становить понад 30%.
Особи, які приїжджають в Україну з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.
При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.
- В Україні з понеділка, 5 жовтня, почав діяти новий поділ на зони карантину в залежності від ситуації із зараженням коронавірусом в регіонах.
- 21 вересня у регіонах “червоної” зони ввели нові обмеження. #Букви розповідали, що зміниться.
- 16 вересня Кабінет Міністрів України на засіданні змінив критерії встановлення “червоної зони” адаптивного карантину в регіонах.
- Раніше Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.