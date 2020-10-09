Міністерство охорони здоров'я України в п'ятницю, 9 жовтня, оновило список країн із "червоної" та "зеленої" зон.

Про це поінформували в пресслужбі МОЗ.

У списку наведені дані про більш ніж 190 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Так, у “червоній” зоні опинилися 46 країн. Це на чотири країни менше, ніж у попередньому списку, опублікованому 25 вересня.

Так, у “червону” зону перемістилися ряд країн: Велика Британія, Беліз, Ісландія, Вірменія.

У “червону” зону також входять: Ізраїль, Чорногорія, Чехія, Аргентина, Іспанія, Нідерланди, США, Франція, Республіка Молдова, Бельгія, ОАЕ, Колумбія, Бразилія та інші.

До “зеленої” зони перейшли такі країни: Лівія, Мальта, Чилі, Катар, Угорщина, Боснія і Герцеговина, Монако, Тринідад і Тобаго.

Також у “зеленій” зоні: Словаччина, Румунія, Грузія, Австрія, Ірландія, Словенія, Північна Македонія, Туніс, Хорватія, Албанія, Канада, Польща, Швеція, Швейцарія, Литва, Білорусь, Італія та інші.

Україна також належить до “зеленої” зони.

Так, згідно з постановою Кабінету Міністрів, державою з широким розповсюдженням коронавірусу COVID-19 є така країна, в якій спостерігається одна з наступних ознак:

• кількість нових випадків реєстрації COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;

• приріст нових випадків реєстрації COVID-19 в державі за останні 14 днів в порівнянні з попередніми 14 днями становить понад 30%.

Особи, які приїжджають в Україну з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.

При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.