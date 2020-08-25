Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“У нас були оновлені рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я. Після оновлення цих рекомендацій, поспілкувавшись з міжнародними експертами та педагогами, ми внесли певні зміни в наші протиепідемічні заходи”, – зазначив міністр.
Зокрема, передбачені наступні правила навчання з 1 вересня:
• Для учнів 1-4 класів пересування в школах дозволятимуть без використання масок або респіраторів.
• У “помаранчевих” зонах карантину педагогам рекомендують носити захисні щитки, а в “жовтих” і “зелених” зонах – просто дотримання соціальної дистанції.
• Допуск вчителів на роботу може відбуватися тільки після проведення температурного скринінгу.
• Якщо хоча б один учень заразиться коронавірусом, то весь клас повинен йти на самоізоляцію.
• Дозатори та антисептики повинні бути тільки на вході, а в подальшому учні та викладачі повинні мити руки після кожного уроку.
Степанов анонсував публікацію всіх правил для навчання в школах вже сьогодні на сайті відомства.
(На відео – з 4:10)
В раніше затверджених правилах говорилося, що всі учні під час пересування по території навчального закладу повинні носити маски (на уроках можна перебувати без них). Також маски були обов’язковими для вчителів.
- Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що в регіонах із “помаранчевої” карантинної зони вчителі викладатимуть у школах у захисних щитках для обличчя.
- МОЗ України не бачить підстав для масового тестування вчителів на COVID-19 перед початком навчального року.