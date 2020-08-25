Міністерство охорони здоров'я України оновило правила для навчання в школах з 1 вересня – під час епідемії коронавірусу COVID-19.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“У нас були оновлені рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я. Після оновлення цих рекомендацій, поспілкувавшись з міжнародними експертами та педагогами, ми внесли певні зміни в наші протиепідемічні заходи”, – зазначив міністр.

Зокрема, передбачені наступні правила навчання з 1 вересня:

• Для учнів 1-4 класів пересування в школах дозволятимуть без використання масок або респіраторів.

• У “помаранчевих” зонах карантину педагогам рекомендують носити захисні щитки, а в “жовтих” і “зелених” зонах – просто дотримання соціальної дистанції.

• Допуск вчителів на роботу може відбуватися тільки після проведення температурного скринінгу.

• Якщо хоча б один учень заразиться коронавірусом, то весь клас повинен йти на самоізоляцію.

• Дозатори та антисептики повинні бути тільки на вході, а в подальшому учні та викладачі повинні мити руки після кожного уроку.

Степанов анонсував публікацію всіх правил для навчання в школах вже сьогодні на сайті відомства.

(На відео – з 4:10)

В раніше затверджених правилах говорилося, що всі учні під час пересування по території навчального закладу повинні носити маски (на уроках можна перебувати без них). Також маски були обов’язковими для вчителів.