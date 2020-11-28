Про це повідомила пресслужба Уряду.

У списку вказана інформація про більш ніж 190 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Список країн із “червоної” зони, до якого увійшли країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні, скоротився до 38.

Наразі до “червоної“ зони входять: Чорногорія, Люксембург, Грузія, Андорра, Сербія, Австрія, Словенія, Хорватія, Литва, Польща, Португалія, Швейцарія, Італія, США, Північна Македонія, Угорщина, Болгарія, Чехія, Швеція, Вірменія, Румунія, Боснія і Герцеговина, Франція, Туркменістан та інші.

Водночас до списку держав “зеленої” зони увійшли, зокрема: Велика Британія, Нідерланди, Іспанія, Бельгія, Словаччина, Мальта, Кіпр, Молдова, Албанія, Греція, Німеччина, Естонія, Латвія, Данія, Білорусь, Мальдіви, ОАЕ, Норвегія.