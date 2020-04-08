Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.
Зокрема, госпіталізація показана хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19, якщо:
— перебіг хвороби середньої тяжкості або тяжкий (ознаки пневмонії та/або дихальної недостатності за наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії);
— наявні клініко-інструментальні дані гострого респіраторного дистрес-синдрому;
— наявні клініко-лабораторні дані сепсису та/або септичного шоку;
— наявні клініко-лабораторні дані органної/системної недостатності, крім дихальної;
— є супутні захворювання: цукровий діабет, хронічна патологія дихальної та серцево-судинної систем, ниркова недостатність, аутоімунні захворювання, тяжкі алергічні хвороби, онкологічні захворювання тощо;
— незалежно від тяжкості стану, відзначається підвищення температури вище 38 °C, що погано піддається корекції.
Зазначається, що пацієнтам з важким перебігом підтвердженої COVID-19 забезпечується моніторинг і корекція лікувальних заходів, залежно від супутніх патологічних станів.
У МОЗ нагадують, що специфічного лікування, як і вакцини від COVID-19, наразі не існує.
- В рамках боротьби з коронавірусом COVID-19 в Україні приватним лабораторіям і клінікам дозволили проводити ПЛР-тестування (методом полімеразної ланцюгової реакції).