У Центрі громадського здоров’я МОЗ оприлюднило перелік показань для госпіталізації хворих на коронавірус.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

Зокрема, госпіталізація показана хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19, якщо:

— перебіг хвороби середньої тяжкості або тяжкий (ознаки пневмонії та/або дихальної недостатності за наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії);

— наявні клініко-інструментальні дані гострого респіраторного дистрес-синдрому;

— наявні клініко-лабораторні дані сепсису та/або септичного шоку;

— наявні клініко-лабораторні дані органної/системної недостатності, крім дихальної;

— є супутні захворювання: цукровий діабет, хронічна патологія дихальної та серцево-судинної систем, ниркова недостатність, аутоімунні захворювання, тяжкі алергічні хвороби, онкологічні захворювання тощо;

— незалежно від тяжкості стану, відзначається підвищення температури вище 38 °C, що погано піддається корекції.

Зазначається, що пацієнтам з важким перебігом підтвердженої COVID-19 забезпечується моніторинг і корекція лікувальних заходів, залежно від супутніх патологічних станів.

У МОЗ нагадують, що специфічного лікування, як і вакцини від COVID-19, наразі не існує.