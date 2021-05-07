У Міністерстві охорони здоров’я України назвали дати, коли українцям розпочнуть вводити другу дозу вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Відповідну інформацію сьогодні озвучив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що є “два дієві методи стримування поширення коронавірусної хвороби”: карантинні обмеження та вакцинація.

Ляшко нагадав, що кампанія з вакцинації стартувала в Україні 24 лютого. За цей час було щеплено понад 820 тисяч осіб. Зокрема:

• вакциною CoviShield (випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca) щеплено 480 тисяч осіб;

• китайською вакциною CoronaVac – 67 тисяч осіб;

• вакциною Pfizer (розробка американської компанії Pfizer та німецької BioNTech) – 48 774 особи;

• вакциною AstraZeneca-SKBio (виготовляється за ліцензією AstraZeneca на південнокорейському майданчику) – 225 тисяч осіб.

За словами Ляшка, дати початку вакцинації другою дозою наступні: CoviShield – 19 травня; CoronaVac – 11 травня; Pfizer – 9 травня.

“Хотів би сьогодні озвучити терміни, коли почнеться друге щеплення по кожній із вакцин. Зокрема, CoviShield, яким розпочали щеплювати 24 лютого, інтервал між першим і другим щепленням 12 тижнів, тому друге щеплення має розпочатися 19 травня. Вакциною CoronaVac розпочали щеплення 13 квітня, інтервал 28 днів, тому друге щеплення має початися 11 травня. І вакциною Pfizer – розпочали 18 квітня, інтервал три тижні – 21 день, тому друге щеплення має початися 9 травня”, – наголосив Ляшко.

Він нагадав, що відсутність декларації із сімейним лікарем не є підставою для відмови у щепленні.

(На відео – з 6:50)