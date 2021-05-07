Відповідну інформацію сьогодні озвучив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Він зазначив, що є “два дієві методи стримування поширення коронавірусної хвороби”: карантинні обмеження та вакцинація.
Ляшко нагадав, що кампанія з вакцинації стартувала в Україні 24 лютого. За цей час було щеплено понад 820 тисяч осіб. Зокрема:
• вакциною CoviShield (випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca) щеплено 480 тисяч осіб;
• китайською вакциною CoronaVac – 67 тисяч осіб;
• вакциною Pfizer (розробка американської компанії Pfizer та німецької BioNTech) – 48 774 особи;
• вакциною AstraZeneca-SKBio (виготовляється за ліцензією AstraZeneca на південнокорейському майданчику) – 225 тисяч осіб.
За словами Ляшка, дати початку вакцинації другою дозою наступні:
CoviShield – 19 травня;
CoronaVac – 11 травня;
Pfizer – 9 травня.
“Хотів би сьогодні озвучити терміни, коли почнеться друге щеплення по кожній із вакцин. Зокрема, CoviShield, яким розпочали щеплювати 24 лютого, інтервал між першим і другим щепленням 12 тижнів, тому друге щеплення має розпочатися 19 травня. Вакциною CoronaVac розпочали щеплення 13 квітня, інтервал 28 днів, тому друге щеплення має початися 11 травня. І вакциною Pfizer – розпочали 18 квітня, інтервал три тижні – 21 день, тому друге щеплення має початися 9 травня”, – наголосив Ляшко.
Він нагадав, що відсутність декларації із сімейним лікарем не є підставою для відмови у щепленні.
(На відео – з 6:50)
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.