Орієнтовна вартість однієї дози вакцини проти коронавірусу COVID-19 для України становитиме 7 доларів. Курс вакцинації, що складається з двох доз, коштуватиме 14 доларів.

Про це повідомив в ефірі телеканалу “Україна 24” заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він розповів, що домовленість в рамках механізму COVAX передбачає виділення безкоштовно 8 млн доз вакцини для України. Оскільки необхідно буде дворазове введення вакцини, то 8 млн доз вистачить для вакцинації 4 млн українців.

Головний санлікар уточнив, що в портфель механізму COVAX сьогодні включені вакцини від компаній AstraZeneca, Moderna і Pfizer.

“Після того, як вони будуть зареєстровані, перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я, вони кількома траншами надходитимуть у 180 країн”, – зазначив Ляшко.

Він наголосив, що, крім 8 млн доз, які Україна отримає безкоштовно, можна буде додатково закупити вакцину за спеціальною ціною.

“COVAX підтвердив, що Україна може розраховувати на безкоштовну вакцину. Тобто ті кошти, які закладені в бюджеті на 2021 рік на закупівлю вакцини, можна буде витратити на додаткову закупівлю вакцини понад цих 8 млн доз, щоб охопити якомога більше українців”, – пояснив Ляшко.

“Сьогодні на засіданні (правління COVAX, – ред.) озвучили, що одна доза вакцини в рамках механізму COVAX може коштувати сім доларів. Тобто для повноцінної вакцинації, якщо вона дворазова, – 14 доларів (близько 400 гривень, – ред.)” , – наголосив він.

Ляшко додав, що закладені в плані держбюджету на 2021 рік 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцини можна буде витратити на купівлю додаткових доз.