Відповідна інформація оприлюднена на офіційній Facebook-сторінці МОЗ.
У відомстві нагадали, що перед вакцинацією проти COVID-19 проводиться медичний огляд пацієнтів.
Крім того, в МОЗ закликали повідомляти лікарю, який проводить огляд перед щепленням, про будь-які алергічні реакції, що були раніше.
Згідно з даними міністерства, протипоказаннями до вакцинації є:
• Важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини.
• Гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися склад вакцини можна у медичних працівників, які проводять вакцинацію).
• Гостре захворювання (температура тіла вище 38,5 градусів).
“Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не мають затримувати вакцинацію”, – наголошується в повідомленні.
Окремо вказано, що зараз немає достатньої кількості даних для рекомендації вакцинації вагітним.
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Можливі побічні реакції на вакцину Covishield (Oxford/AstraZeneca):
• почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції;
• лихоманка або озноб;
• головний біль, біль у м’язах або суглобах;
• збільшені лімфатичні вузли;
• нудота;
• втомлюваність, безсоння.
У МОЗ запевнили, що “ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації”.
У випадку дискомфорту у відомстві порадили звернутися до сімейного лікаря чи терапевта за рекомендаціями.
“Усі ліки, включно з вакцинами, мають свої ризики. Зазвичай, будь-які побічні ефекти незначні й можуть тривати лише декілька днів. Люди, яким проведена вакцинація, протягом 30 хв після щеплення обов’язково повинні залишатись в медичному закладі, на випадок виникнення алергічних реакцій“, – уточнили в МОЗ.
Як відомо, Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”. У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
Covishield – це локальна назва британської вакцини AstraZeneca. Її виробляють в індійському Serum Institute.
Covishield/AstraZeneca поставляється в Україну в багатодозних флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).
Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.
Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому, яка торгує м’ясом і одягом.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield (вакциною Oxford/AstraZeneca) зробили лікарю-реаніматологу з Черкас.
- Вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 4 березня десятеро людей (п’ятеро лікарів і п’ятеро селебріті) вакцинувалися в прямому ефірі програми “Право на владу”. Серед них співачка Руслана, телеведучий Олександр Педан та інші. Це стало можливим завдяки наказу МОЗ від 1 березня, згідно з яким в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 громадських діячів.
- 11 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.