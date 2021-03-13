Міністерство охорони здоров'я дало роз'яснення щодо протипоказань до вакцинації проти коронавірусу та можливих побічних реакцій на вакцину Covishield (AstraZeneca), яка зараз застосовується в Україні.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційній Facebook-сторінці МОЗ.

У відомстві нагадали, що перед вакцинацією проти COVID-19 проводиться медичний огляд пацієнтів.

Крім того, в МОЗ закликали повідомляти лікарю, який проводить огляд перед щепленням, про будь-які алергічні реакції, що були раніше.

Згідно з даними міністерства, протипоказаннями до вакцинації є:

• Важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини.

• Гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися склад вакцини можна у медичних працівників, які проводять вакцинацію).

• Гостре захворювання (температура тіла вище 38,5 градусів).

“Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не мають затримувати вакцинацію”, – наголошується в повідомленні.

Окремо вказано, що зараз немає достатньої кількості даних для рекомендації вакцинації вагітним.

Можливі побічні реакції на вакцину Covishield (Oxford/AstraZeneca):

• почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції;

• лихоманка або озноб;

• головний біль, біль у м’язах або суглобах;

• збільшені лімфатичні вузли;

• нудота;

• втомлюваність, безсоння.

У МОЗ запевнили, що “ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації”.

У випадку дискомфорту у відомстві порадили звернутися до сімейного лікаря чи терапевта за рекомендаціями.

“Усі ліки, включно з вакцинами, мають свої ризики. Зазвичай, будь-які побічні ефекти незначні й можуть тривати лише декілька днів. Люди, яким проведена вакцинація, протягом 30 хв після щеплення обов’язково повинні залишатись в медичному закладі, на випадок виникнення алергічних реакцій“, – уточнили в МОЗ.

Як відомо, Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”. У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Covishield – це локальна назва британської вакцини AstraZeneca. Її виробляють в індійському Serum Institute.

Covishield/AstraZeneca поставляється в Україну в багатодозних флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).

Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому, яка торгує м’ясом і одягом.