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У МОЗ планують розширити професій, які зобов’язані робити щеплення проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я розширить перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації проти коронавірусної інфекції.

Середа, 13 жовтня 2021, 20:34

Про це повідомляють на сайті МОЗ.

У вересні в Федерації профспілок України оприлюднили проєкт наказу про обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу працівників деяких галузей.

Згідно з наказом МОЗ, зареєстрованим в Мін’юсті 7 жовтня, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають держпосадовці та працівники освіти.

13 жовтня Міністерство охорони здоров’я розширило список професій. Згідно з оновленим наказом, “з метою забезпечення епідемічного добробуту населення України, попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики”, тепер обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

 

  • Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.
  • Установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей реабілітаційних закладів.
  • Підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Нагадаємо, 20 вересня Кабінет міністрів продовжив загальнонаціональний карантин в Україні до 31 грудня.

Раніше стало відомо, що неповнолітні зможуть їздити міжобласним транспортом без COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів.

Також МОЗ рекомендує розпочати шкільні канікули на тиждень раніше.

Теги: COVID-19, COVID-вакцина, МОЗ, обов'язкова вакцинація, щеплення

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