У МОЗ планують розширити професій, які зобов’язані робити щеплення проти COVID-19

Про це повідомляють на сайті МОЗ.
У вересні в Федерації профспілок України оприлюднили проєкт наказу про обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу працівників деяких галузей.
Згідно з наказом МОЗ, зареєстрованим в Мін’юсті 7 жовтня, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають держпосадовці та працівники освіти.
13 жовтня Міністерство охорони здоров’я розширило список професій. Згідно з оновленим наказом, “з метою забезпечення епідемічного добробуту населення України, попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики”, тепер обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
- Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.
- Установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей реабілітаційних закладів.
- Підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.
Нагадаємо, 20 вересня Кабінет міністрів продовжив загальнонаціональний карантин в Україні до 31 грудня.
Також МОЗ рекомендує розпочати шкільні канікули на тиждень раніше.