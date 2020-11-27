Про це заявив сьогодні під час онлайн-брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За словами очільника МОЗ, говорити про ефективність введених обмежень можна не раніше, ніж через два-три тижні.

“Зараз ми розраховуємо на ті карантинні обмеження, які діють на території нашої країни… У нас зараз з’явилося багато експертів, які наступного дня після вихідного вважають, що ми вже повинні отримати ефект. Епідеміологи так не працюють, світ так не працює. Ефект ми повинні отримати за два-три тижні, після відповідного інкубаційного періоду COVID-19, який становить в середньому 14 днів”, – зазначив Степанов.

Він уточнив, що в МОЗ розраховують, що “карантин вихідного дня” призупинить стрімке зростання захворюваності на COVID-19 за умови дотримання всіх обмежень.

“Чи спрацювали до кінця ті обмеження, які ми ввели, в тому числі “карантин вихідного дня”?.. На який ефект ми розраховували після введення цього карантину? На зменшення динаміки захворюваності на COVID-19… Щоб зменшити навантаження на нашу медичну систему. Я думаю, що наступного тижня ми зможемо вже чітко сказати, чи досягли ми цього ефекту“, – наголосив Степанов.

(На відео – з 8:00)