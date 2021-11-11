Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні можуть розширити список професій для обов'язкової вакцинації, зокрема це стосуватиметься і працівників медичних закладів.

Про це голова МОЗ сказав на брифінгу.

Ляшко наголосив, що у групі найвищого ризику люди у віці від 60 років. За його словами, найкращий показник з вакцинації саме цієї групи населення у Києві (60%) та у Львівській області (майже 51%). Найбільше вакцинуються люди у віковій групі від 60 до 69 років.

Він також повідомив, що сьогодні МОЗ відправив на громадське обговорення та погодження з іншими міністерствами наказ про розширення переліку професій для яких вакцинація має бути обов’язковою.

Мова йде про:

працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;

працівників органів місцевого самоврядування;

працівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.

Нагадаємо, що київські школи з наступного тижня продовжать працювати у дистанційному режимі через погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19. На “дистанційці” навчатимуться учні і старших, і молодших класів.

Раніше Міністерство охорони здоров’я зобов’язало вакцинуватися від коронавірусу представників низки професій, серед них – працівників закладів освіти.