Про це голова МОЗ сказав на брифінгу.
Ляшко наголосив, що у групі найвищого ризику люди у віці від 60 років. За його словами, найкращий показник з вакцинації саме цієї групи населення у Києві (60%) та у Львівській області (майже 51%). Найбільше вакцинуються люди у віковій групі від 60 до 69 років.
Він також повідомив, що сьогодні МОЗ відправив на громадське обговорення та погодження з іншими міністерствами наказ про розширення переліку професій для яких вакцинація має бути обов’язковою.
Мова йде про:
- працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;
- працівників органів місцевого самоврядування;
- працівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.
Нагадаємо, що київські школи з наступного тижня продовжать працювати у дистанційному режимі через погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19. На “дистанційці” навчатимуться учні і старших, і молодших класів.
Раніше Міністерство охорони здоров’я зобов’язало вакцинуватися від коронавірусу представників низки професій, серед них – працівників закладів освіти.
- 9 листопада МОЗ розширив перелік професій, які підлягають обов’язковій вакцинації. До списку додали представників ще низки установ та організацій.
- Нагадаємо, працівникам, яких відсторонять від роботи за відмову від вакцинації проти коронавірусу, не виплачуватимуть лікарняні.