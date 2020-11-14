Торговельні заклади, в яких не менше 60% площі відведено під продукти харчування, можуть працювати під час "карантину вихідного дня" без обмеження асортименту.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, якого цитує пресслужба МОЗ.

“До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів та магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що в положеннях постанови про “карантин вихідного дня” чітко прописані норми, за якими дозволена робота торговельних закладів.

“Наразі ж ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного у положенні. Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про карантин “вихідного дня” дозволено роботу супермаркетів та магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти, без обмеження торговельного асортименту закладу”, – наголосив Ляшко.

Як відомо, 11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Згідно з цим рішенням, протиепідемічні заходи будуть посилені з півночі суботи до опівночі понеділка. У цей час в Україні дозволено працювати тільки аптекам, магазинам (у яких не менше 60% торгової площі відведено для торгівлі продуктами харчування, паливом, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами), АЗС, СТО, операторам поштового зв’язку, медичним і ветеринарним клінікам.

Водночас місцева влада в деяких містах України відмовляється вводити “карантин вихідного дня”.