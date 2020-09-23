Міністерство охорони здоров'я України повідомило про оновлення стандартів госпіталізації хворих на коронавірус COVID-19. Обов'язкова госпіталізація потрібна людям із низки груп ризику.

Про це поінформували в пресслужбі МОЗ.

“МОЗ оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19. Обов’язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику”, – сказано в повідомленні.

До груп ризику належать пацієнти з:

• тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;

• тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;

• декомпенсованим цукровим діабетом;

• імуносупресивними станами (первинний і вторинний імунодефіцити);

• нирковою недостатністю;

• аутоімунними захворюваннями;

• онкологічними захворюваннями;

• важкими алергічними хворобами;

• цереброваскулярними захворюваннями в стадії декомпенсанції.

Згідно з наказом МОЗ України від 17 вересня 2020 року, також госпіталізації підлягають пацієнти з симптомами COVID-19, що характеризують середньо-тяжкий та тяжкий перебіг хвороби:

• ядуха;

• утруднене дихання;

• збільшення частоти дихальних рухів більше фізіологічної норми;

• кровохаркання;

• шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювота, діарея)

• зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).

Рішення щодо медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічних умовах приймає лікар після клінічної оцінки стану пацієнта і оцінки безпеки домашнього середовища пацієнта (шляхом проведення опитування).