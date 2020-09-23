Про це поінформували в пресслужбі МОЗ.
“МОЗ оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19. Обов’язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику”, – сказано в повідомленні.
До груп ризику належать пацієнти з:
• тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;
• тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;
• декомпенсованим цукровим діабетом;
• імуносупресивними станами (первинний і вторинний імунодефіцити);
• нирковою недостатністю;
• аутоімунними захворюваннями;
• онкологічними захворюваннями;
• важкими алергічними хворобами;
• цереброваскулярними захворюваннями в стадії декомпенсанції.
Згідно з наказом МОЗ України від 17 вересня 2020 року, також госпіталізації підлягають пацієнти з симптомами COVID-19, що характеризують середньо-тяжкий та тяжкий перебіг хвороби:
• ядуха;
• утруднене дихання;
• збільшення частоти дихальних рухів більше фізіологічної норми;
• кровохаркання;
• шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювота, діарея)
• зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).
Рішення щодо медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічних умовах приймає лікар після клінічної оцінки стану пацієнта і оцінки безпеки домашнього середовища пацієнта (шляхом проведення опитування).
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