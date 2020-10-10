Про це він сказав сьогодні на брифінгу.
“Ми будемо контрактувати через наші лабораторні центри можливості приватних лабораторій щодо проведення самих тестувань. Тобто наша мобільна бригада або лікарня, яка здійснює забір – сам мазок у людини, буде передавати в приватні лабораторії, які будуть проводити саме тестування на відповідному лабораторному обладнанні”, – пояснив Степанов.
Він наголосив, що приватні лабораторії не тестуватимуть безкоштовно людей з вулиці.
“Тобто це не означає, що зараз приватні лабораторії почнуть робити для людей з вулиці ці тести. Ми просто не в змозі будемо це проконтролювали. Зрозуміло, що ми приватним лабораторіям будемо сплачувати кошти. Отже ми будемо залучати приватні лабораторії, контрактувати їх і відвозити їм зразки для того, щоб вони проводили тестування”, – додав міністр.
- Раніше повідомлялось, що в Україні приватні лабораторії безкоштовно тестуватимуть пацієнтів на коронавірус COVID-19. Кабінет Міністрів виділив для цього необхідне фінансування.