Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов пояснив, що приватні лабораторії будуть безкоштовно тестувати на коронавірус лише ті зразки, які передадуть з лікарні або привезе мобільна бригада.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу.

“Ми будемо контрактувати через наші лабораторні центри можливості приватних лабораторій щодо проведення самих тестувань. Тобто наша мобільна бригада або лікарня, яка здійснює забір – сам мазок у людини, буде передавати в приватні лабораторії, які будуть проводити саме тестування на відповідному лабораторному обладнанні”, – пояснив Степанов.

Він наголосив, що приватні лабораторії не тестуватимуть безкоштовно людей з вулиці.

“Тобто це не означає, що зараз приватні лабораторії почнуть робити для людей з вулиці ці тести. Ми просто не в змозі будемо це проконтролювали. Зрозуміло, що ми приватним лабораторіям будемо сплачувати кошти. Отже ми будемо залучати приватні лабораторії, контрактувати їх і відвозити їм зразки для того, щоб вони проводили тестування”, – додав міністр.