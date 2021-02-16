У Національній службі здоров'я розповіли, коли українцям можуть відмовити у виклику екстренної меддопомоги. Її надання є безоплатним.

Про це повідомляє пресслужба НСЗУ.

Вже з 1 квітня діятиме Програма медичних гарантій-2021. Українці можуть розраховувати на безоплатну екстрену медичну допомогу за принципом екстериторіальності. Так само при зверненні до людини вирушить та бригада, яка перебуває найближче до місця події. Пацієнта мають транспортувати в найближчу лікарню, яка має контракт з НСЗУ та спроможна надати відповідну медичну допомогу.

Екстрену медичну допомогу пацієнт отримує незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Також для виклику швидкої не потрібно електронне направлення. Адже дзвінок на 103 передбачає, що людина перебуває у невідкладному стані.

“Диспетчер має право відмовити у виклику, який по суті є необґрунтованим саме для служби екстреної меддопомоги. При скаргах лише на температуру, коли пацієнт навіть не робив спроби випити жарознижуючий препарат, для того, щоб виміряти тиск чи зробити ін’єкцію або, щоб виконати функцію таксі для пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги”, – зазначають у відомстві.

У Нацслужбі підкреслюють, що через подібного роду виклики, пацієнт, який насправді потребує екстреної допомоги, може її не дочекатися.

“Також бригади екстреної допомоги виїжджають у разі критичного стану до пацієнтів з COVID-19 і на місці оцінюють стан здоров’я людини, визначають потребу у госпіталізації та транспортують осіб з підозрою на COVID-19 до визначеної лікарні”, – вказано у повідомленні.

При цьому якщо пацієнт з COVID-19 не потребує госпіталізації, йому надають необхідну медичну допомогу та рекомендації.