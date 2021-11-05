Про це повідомляють #Букви, посилаючись на офіційне роз’яснення Міністерства.
Відповідно до Правил виклику, Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги виїжджає за рішенням диспетчера оперативно-диспетчерської служби у випадках, коли пацієнт або інша особа повідомляє про такі скарги або симптоми:
- непритомність або порушення притомності;
- судоми;
- раптовий розлад дихання, відсутність дихання, неефективність дихання;
- раптовий біль в грудній клітці;
- раптовий головний біль, що супроводжується запамороченням або нудотою;
- раптове порушення зору;
- порушення мовлення, слабкість у кінцівках, що виникли раптово;
- гіпо- та гіперглікемічна кома;
- гострий біль у черевній порожнині чи/та поперековому відділі;
- значна зовнішня кровотеча, блювання кров’ю, кровохаркання;
- ознаки внутрішньої кровотечі (різке падіння артеріального тиску, наростання частоти пульсу, різка загальна слабкість та блідість шкіри тощо);
- порушення перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча, інше);
- анафілактична реакція, спричинена різними чинниками;
- укуси змій та павуків;
- травми, які загрожують життю;
- нещасні випадки будь-якого характеру;
- тепловий удар і переохолодження, які загрожують життю;
- асфіксії всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи, удушення);
- надзвичайні ситуації будь-якого характеру;
- гострі психічні розлади (з поведінкою, небезпечною для життя пацієнта та/або людей поруч);
- інші стани, які загрожують життю та здоров’ю людини.
Наголошується, що у таких випадках “Швидка“ має приїхати на виклик, щоб надати першу допомогу хворому чи потерпілому і доставити його до лікарні.
Як швидко повинна приїхати Бригада?
Норматив прибуття за зверненнями, що належать до категорії критичних складає 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера та прийому виклику. Зважаючи на можливі ускладнення (дорожній рух, метеорологічні умови, сезонні особливості, епідеміологічна ситуація тощо), допускається перевищення цього нормативу, але не більше ніж у 25% випадків.
Нормативи прибуття за зверненнями, що належать до категорії екстрених, складають 20 хвилин. З огляду на можливість ускладнень допускається перевищення нормативу, але не більше ніж у 15% випадків.
Які випадки належать до критичних, а які до екстрених?
До критичних звернень належать звернення про стани, які супроводжуються: відсутністю дихання; неефективним диханням; ознаками масивної крововтрати/кровотечі й зумовлені: усіма видами травм різної етіології; впливом зовнішніх факторів (ураження електричним струмом, блискавкою тощо); інтоксикацією та отруєнням, у тому числі укусами тварин, комах тощо; гострими та хронічними захворюваннями.
До екстрених належать звернення при станах, що супроводжуються: порушенням свідомості; ознаками кровотечі; ознаками гострого коронарного синдрому; ознаками гострого мозкового інсульту; розладами дихання; іншими скаргами та ознаками, що визначені як екстрені; і зумовлені: усіма видами травм різної етіології; впливом зовнішніх факторів (ураження електричним струмом, блискавкою тощо); інтоксикацією та отруєнням, у тому числі укусами тварин, комах тощо; гострими та хронічними захворюваннями.
В інших випадках, наприклад, температурі вище 38° чи білю у горлі, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.
У МОЗ зазначили, що бригада “швидкої допомоги“ не виїжджає:
- до пацієнтів для виконання планових призначень лікаря з надання первинної медичної допомоги, а також для виконання ін’єкцій, інфузійної терапії, перев’язок, планової заміни катетерів, зондів, інших планових призначень та маніпуляцій;
- до пацієнтів, які перебувають під наглядом лікаря з надання первинної медичної допомоги з приводу загострення хронічних захворювань і стан яких не вимагає надання екстреної медичної допомоги;
- до пацієнтів для надання стоматологічної допомоги;
- для видалення кліщів;
- для видачі листків непрацездатності, виписування рецептів і заповнення будь-яких довідок, у тому числі про стан здоров’я, а також для надання судово-медичних висновків;
- для транспортування трупів у патолого-анатомічні відділення і бюро судово-медичної експертизи.
Крім того, у Міністерстві нагадали, що про появу симптомів коронавірусної хвороби необхідно повідомити свого сімейного лікаря. Сама по собі наявність температури або кашлю не є підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації.
Натомість якщо пацієнт відчуває біль у грудній клітці, задишку у стані спокою, має сатурацію менш як 92%, порушення свідомості чи інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан – варто телефонувати на 103.
- У грудні минулого року Кабінет Міністрів запровадив чотири категорії терміновості викликів швидкої допомоги. Зокрема, залежно від стану пацієнта звернення до “швидкої” розділяються на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні.