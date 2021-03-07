Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Так, записуватись не потрібно, якщо ви є:
- працівником сфери охорони здоров’я;
- працівником сфери освіти;
- працівником соціальної сфери;
- працівником чи мешканцем спеціалізованого закладу (інтернати, будинки для літніх людей тощо);
- військовослужбовцем;
- працівником структур державної безпеки (включно з Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Державною прикордонною службою й Службою безпеки України).
“Роботодавець або керівник установи інформує вас про можливість та дати щеплення”, – йдеться в повідомленні.
Усі, хто не потрапляє до вищеперерахованих категорій громадян, можуть записатись до списку очікування в зручний спосіб:
- через портал “Дія”;
- через мобільний застосунок “Дія”;
- зателефонувавши на “гарячу” лінію МОЗ (0 800 60 20 19).
- Раніше повідомлялося, що кількість людей, які раніше вагалися й відмовлялися від вакцини проти коронавірусу COVID-19 швидко зменшується. Це пояснюють позитивними відгуками тих, хто отримав вакцину.
- З 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу. Всі охочі можуть самостійно записатися на щеплення декількома способами.