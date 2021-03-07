Низці категорій українців не потрібно записуватися до черги на щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Так, записуватись не потрібно, якщо ви є:

працівником сфери охорони здоров’я;

працівником сфери освіти;

працівником соціальної сфери;

працівником чи мешканцем спеціалізованого закладу (інтернати, будинки для літніх людей тощо);

військовослужбовцем;

працівником структур державної безпеки (включно з Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Державною прикордонною службою й Службою безпеки України).

“Роботодавець або керівник установи інформує вас про можливість та дати щеплення”, – йдеться в повідомленні.

Усі, хто не потрапляє до вищеперерахованих категорій громадян, можуть записатись до списку очікування в зручний спосіб:

через портал “Дія”;

через мобільний застосунок “Дія”;

зателефонувавши на “гарячу” лінію МОЗ (0 800 60 20 19).