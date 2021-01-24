Відповідні рекомендації розміщені на Facebook-сторінці ЦГЗ.
В МОЗ зауважили, що неповноцінне харчування — найбільш поширена причина імунодефіциту в усьому світі. До цього, зокрема, призводять:
– перекуси на ходу;
– вживання “швидкої їжі;
– відсутність балансу в раціоні;
– радикальні дієти,
– споживання великої кількості цукру, солі, тваринних жирів;
– зайва вага.
“Збалансоване харчування важливе для профілактики низки неінфекційних захворювань, яким можна запобігти. Але також варто пам’ятати, що порушення в раціоні харчування відкривають шлях для низки інфекційних хвороб і роблять організм мішенню для розвитку онкологічних хвороб”, — наголосили в ЦГЗ.
Тому фахівці закликають українців відповідально ставитися до харчування, дотримуватися балансу в споживанні поживних речовин і збагачувати раціон мікронутрієнтами.
Зокрема, у Центрі радять дотримуватися наступних правил здорового харчування:
- робити один-два корисні перекуси до та після обіду;
- вести активний спосіб життя;
- витрачати на трапезу не менше 20-30 хвилин;
- пити воду без домішок, а каву та чай пити не під час вживання їжі;
- споживати до 70 грамів рослинної олії на добу;
- їсти по 300-400 грамів овочів на добу за 4-5 порцій та 75 грамів бобів;
- споживати по 300 грамів фруктів та ягід за 2 порції на добу;
- споживати менше оброблених продуктів, в яких забагато солі, жиру та цукру;
- обирати цілозернові хліб та хлібці, макарони – з твердих сортів пшениці, а рис – нешліфований;
- вживати 2-3 рибні страви на тиждень;
- споживати кисломолочну продукцію низької та помірної жирності.
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