У Центрі громадського здоров'я МОЗ України розповіли, як правильно харчуватися, щоб уникнути імунодефіциту та низки неінфекційних захворювань.

Відповідні рекомендації розміщені на Facebook-сторінці ЦГЗ.

В МОЗ зауважили, що неповноцінне харчування — найбільш поширена причина імунодефіциту в усьому світі. До цього, зокрема, призводять:

– перекуси на ходу;

– вживання “швидкої їжі;

– відсутність балансу в раціоні;

– радикальні дієти,

– споживання великої кількості цукру, солі, тваринних жирів;

– зайва вага.

“Збалансоване харчування важливе для профілактики низки неінфекційних захворювань, яким можна запобігти. Але також варто пам’ятати, що порушення в раціоні харчування відкривають шлях для низки інфекційних хвороб і роблять організм мішенню для розвитку онкологічних хвороб”, — наголосили в ЦГЗ.

Тому фахівці закликають українців відповідально ставитися до харчування, дотримуватися балансу в споживанні поживних речовин і збагачувати раціон мікронутрієнтами.

Зокрема, у Центрі радять дотримуватися наступних правил здорового харчування:

робити один-два корисні перекуси до та після обіду;

вести активний спосіб життя;

витрачати на трапезу не менше 20-30 хвилин;

пити воду без домішок, а каву та чай пити не під час вживання їжі;

споживати до 70 грамів рослинної олії на добу;

їсти по 300-400 грамів овочів на добу за 4-5 порцій та 75 грамів бобів;

споживати по 300 грамів фруктів та ягід за 2 порції на добу;

споживати менше оброблених продуктів, в яких забагато солі, жиру та цукру;

обирати цілозернові хліб та хлібці, макарони – з твердих сортів пшениці, а рис – нешліфований;

вживати 2-3 рибні страви на тиждень;

споживати кисломолочну продукцію низької та помірної жирності.