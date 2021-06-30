Про це #Буквам розповіли у контакт-центрі МОЗ з питань COVID-19.
Наразі в Україні сертифікати про вакцинацію ще не видаються. Поки що можна отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в Україні. Для цього треба звернутися до сімейного лікаря, який підключений до електронної системи охорони здоров’я. Коли будуть введені в дію міжнародні сертифікати про вакцинацію, де також будуть вказані дані про тестування та захворювання, поки що не відомо – планується найближчим часом”, – відповіла оператор.
Зазначається, що ці сертифікати поки будуть доступні у цифровому варіанті, а паперові варіанти можна буде отримати восени.
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Щодо електронного варіанту як свідоцтва, так і сертифікату, то дані будуть вноситися в електронну систему Мінохорони здоров’я, а сам документ “можна буде згенерувати у застосунку чи на порталі “Дія”.
“Поки вся процедура перебуває в розробці. Наразі не маємо конкретних даних стосовно того, як планують вводити сертифікати. Як буде насправді – повідомлять ближче до моменту впровадження”, – повідомила оператор.
Перед виїздом за кордон необхідно у посольстві країни, куди людина прямує, дізнатися, чи визнає вона (країна) вакцину, якою ви були щеплені. Після цього у посольстві можна буде пред’явити паперове свідоцтво (не сертифікат) про вакцинацію.
Раніше в Україні з’явилася можливість отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
- У вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Повномасштабний запуск цієї програми у всьому блоці планують з 1 липня.
- В МОЗ запевняли, що невдовзі Україна запустить міжнародні сертифікати вакцинації і ці документи визнаватимуть у Європейському Союзі.
- Вже сьогодні у громадян Індії, яких вакцинували проти коронавірусу препаратом Covishield, виникають проблеми із поїздками до Європейського Союзу. Ця вакцина не схвалена в ЄС, але схвалена ВООЗ. Її використовують в Україні.