В контактному центрі Міністерства охорони здоров'я не знають, коли в Україні почнуть видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію проти COVID-19.

Про це #Буквам розповіли у контакт-центрі МОЗ з питань COVID-19.

Наразі в Україні сертифікати про вакцинацію ще не видаються. Поки що можна отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в Україні. Для цього треба звернутися до сімейного лікаря, який підключений до електронної системи охорони здоров’я. Коли будуть введені в дію міжнародні сертифікати про вакцинацію, де також будуть вказані дані про тестування та захворювання, поки що не відомо – планується найближчим часом”, – відповіла оператор.

Зазначається, що ці сертифікати поки будуть доступні у цифровому варіанті, а паперові варіанти можна буде отримати восени.

Щодо електронного варіанту як свідоцтва, так і сертифікату, то дані будуть вноситися в електронну систему Мінохорони здоров’я, а сам документ “можна буде згенерувати у застосунку чи на порталі “Дія”.

“Поки вся процедура перебуває в розробці. Наразі не маємо конкретних даних стосовно того, як планують вводити сертифікати. Як буде насправді – повідомлять ближче до моменту впровадження”, – повідомила оператор.

Перед виїздом за кордон необхідно у посольстві країни, куди людина прямує, дізнатися, чи визнає вона (країна) вакцину, якою ви були щеплені. Після цього у посольстві можна буде пред’явити паперове свідоцтво (не сертифікат) про вакцинацію.

Раніше в Україні з’явилася можливість отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.