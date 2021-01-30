Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech відразу будуть розподілені для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.
Паралельно, протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, очікується надходження від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії.
За словами головного санлікаря, це тільки в рамках механізму COVAX.
“COVAX отримали заявки на першу хвилю від 72 країн, відібрано 18 країн, серед яких і Україна. Це вчергове підтверджує, що Україна здатна забезпечити необхідний холодовий ланцюг та логістику вакцин з наднизькими умовами зберігання”, – зазначив Ляшко.
Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко назвав дату, коли українців можуть почати вакцинувати проти коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Більше половини українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.