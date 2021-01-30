У лютому Україна отримає 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Також очікується надходження від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech відразу будуть розподілені для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Паралельно, протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, очікується надходження від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії.

За словами головного санлікаря, це тільки в рамках механізму COVAX.

“COVAX отримали заявки на першу хвилю від 72 країн, відібрано 18 країн, серед яких і Україна. Це вчергове підтверджує, що Україна здатна забезпечити необхідний холодовий ланцюг та логістику вакцин з наднизькими умовами зберігання”, – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко назвав дату, коли українців можуть почати вакцинувати проти коронавірусу COVID-19.