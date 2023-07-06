Джерело: пресслужба МОЗ
“Клінічна настанова ґрунтується на даних доказової медицини про ефективність та безпеку медичних втручань, психотерапії, фармакотерапії й організаційних принципів її надання та включає передовий міжнародний досвід лікування лудоманії. Вона стане основою для розробки і впровадження протоколу (стандарту) лікування ігрової залежності”, – йдеться у повідомленні.
Як пояснили у відомстві, документ розроблений у межах масштабного дослідження залежності від азартних ігор (лудоманії), яке проводилося командою експертів, соціологів та науковців громадської спілки “Центр відповідальної гри” (RGC) й Інституту психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України.
Зокрема в межах дослідження було вивчено ігрову поведінку гравців та описано портрети українського гравця: “безпроблемного”, “проблемного”, “патологічного”.
Водночас було розроблено валідизований тест (анкету) самодіагностики для гравця для раннього виявлення проблем з азартними іграми та підготовлено клінічну настанову лікування ігрової залежності.
- Впродовж років дійсні чи удавані спроби держави боротись то з ігровою залежністю українців, то з чорним ринком казино, то просто з самим явищем існування азартних ігор, незмінно закінчувались одним – азартні ігри існували та процвітали. Ситуація мала змінитись з прийняттям у 2020 році закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», який повинен був легалізувати ринок. Легалізувати вдалось, однак проблеми залишились.
- Упродовж тижня у Києві та Київській області детективи БЕБ викрили та зупинили діяльність 6 закладів, в яких здійснювалася незаконна діяльність у сфері грального бізнесу.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, зобов’язала українських провайдерів закрити доступ до сайтів десятків ЗМІ, букмекерських компаній і онлайн-казино.