У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що працюють над розробкою і впровадженням протоколу лікування ігрової залежності, основою якого стане вже створена клінічна настанова лікування ігрової залежності.

Джерело: пресслужба МОЗ

“Клінічна настанова ґрунтується на даних доказової медицини про ефективність та безпеку медичних втручань, психотерапії, фармакотерапії й організаційних принципів її надання та включає передовий міжнародний досвід лікування лудоманії. Вона стане основою для розробки і впровадження протоколу (стандарту) лікування ігрової залежності”, – йдеться у повідомленні.

Як пояснили у відомстві, документ розроблений у межах масштабного дослідження залежності від азартних ігор (лудоманії), яке проводилося командою експертів, соціологів та науковців громадської спілки “Центр відповідальної гри” (RGC) й Інституту психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України.

Зокрема в межах дослідження було вивчено ігрову поведінку гравців та описано портрети українського гравця: “безпроблемного”, “проблемного”, “патологічного”.

Водночас було розроблено валідизований тест (анкету) самодіагностики для гравця для раннього виявлення проблем з азартними іграми та підготовлено клінічну настанову лікування ігрової залежності.