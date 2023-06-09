У соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що в районах, які постраждали від підриву російськими загарбниками дамби Каховської гідроелектростанції, нібито поширюється епідемія холери. Натомість у МОЗ закликали не поширювати неперевірену інформацію.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України.

“Соцмережами ширяться повідомлення про страшну епідемію холери. Будь ласка, не поширюйте неперевірену інформацію – так ви підіграєте ворогу. Слідкуйте за інформацією, яку публікують виключно офіційні джерела”, – зазначили у відомстві.

А також пояснили, що на затоплених внаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС територіях можуть виникнути різні хвороби, насамперед – пов’язані з обмеженим доступом до чистої води: гепатит А, сальмонельози, шигельози, гострі кишкові інфекції (у т.ч. холера), ботулізм тощо.

Також під час війни або стихійних лих завжди підвищується ризик виникнення спалаху холери, оскільки люди змушені жити без належних санітарних умов. За даними МОЗ, в поточній ситуації спричинити холеру може змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, відтак – і забруднення колодязів.

Однак, з огляду на всі ризики, зараз у постраждалих від підтоплення та прилеглих до них районах здійснюється посилений епідеміологічний нагляд. Також збільшено запас всіх необхідних ліків.

У МОЗ наголосили, що важливо пам’ятати, що холера поширюється через забруднену воду та їжу. Вона викликає сильну діарею, яка може призвести до різкого зневоднення організму та смерті. Якщо не розпочати лікування, сильне зневоднення може призвести до шоку, коми та смерті протягом кількох годин.

Перші симптоми холери:

частий пронос – до 10 і більше разів на добу;

блювота;

біль у животі.

Через сильну водянисту діарею людина втрачає багато рідини, що призводить до вкрай серйозного зневоднення. У перші дні хвороби людина втрачає до 10 л рідини.

Ознаки вкрай серйозного зневоднення:

спрага, сухість у роті;

темно-жовтий колір сечі, зменшення кількості сечі під час сечовипускання;

головний біль;

судоми м’язів;

різка зміна рис обличчя: западання очей, посиніння губ та вушних раковин;

погіршення стану шкіри: втрата пружності, шкіра легко збирається в складки і довго розправляється, руки та ноги стають зморшкуватими;

холодна шкіра за нормальної або зниженої температури тіла;

задишка та різка слабкість;

запаморочення;

прискорене серцебиття та дихання;

сонливість, млявість, розгубленість та дратівливість;

можлива короткочасна втрата свідомості.

“У разі появи ознак гострої кишкової інфекції – не чекайте розвитку захворювання – негайно зверніться до лікаря”, – наголосили у МОЗ.