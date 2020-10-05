Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, який алгоритм дій у разі виявлення хворого з підозрою на COVID-19.

Про це очільник МОЗ розказав на брифингу.

По-перше, сам хворий у разі появу симптомів коронавірусної хвороби повинен звернутися до сімейного лікаря, який оцінить стан та симптоми пацієнта.

Далі, якщо буде необхідно, лікар відправить до хворого мобільну бригаду, яка зробить забір матеріалу для ПЛР-тесту.

“Сімейний лікар не повинен відправляти вас у подорож по лабораторіях, але відправити до вас мобільну бригаду. Бригади в повному обсязі фінансуються НСЗУ та забезпечені усім необхідним”, – зазначив міністр.

Залежно від отриманих результатів тестування та стану пацієнта сімейний лікар визначає необхідність його госпіталізації чи самоізоляції.

У випадку підвищення температури чи утрудненого дихання хворому варто телефонувати на екстрений номер “103” і тоді “швидка” привозить у лікарню, яка приймає хворих з коронавірусом.