Про це повідомив голова Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов, якого цитує пресслужба МОЗ.

Так, у рамках механізму COVAX до 27 листопада планується підписати технічну потребу для України, а до 7 грудня – умови співпраці з постачання вакцини.

Наша країна зможе отримати безкоштовно близько 8 млн доз вакцини (яких вистачить для 4 млн населення, оскільки необхідно буде дворазове введення вакцини). Вона буде надходити кількома траншами.

Обсяг першого траншу, наданого COVAX, складе близько 1 млн 200 тис. доз.

“Пріоритетною групою ризику, що підлягатиме проведенню щеплень проти коронавірусної хвороби на першій хвилі отримання вакцин, визначено працівників галузі охорони здоров’я”, – зазначив Степанов.

Сьогодні на брифінгу він також повідомив, хто ще, крім медиків (працівників сфери охорони здоров’я) буде вакцинований в Україні в першу чергу. Це: • люди старше 65 років; • люди, які мають хронічні супутні захворювання, що викликають ускладнення при перебігу коронавірусної хвороби.

“Ця вакцина буде в першу чергу використовуватися для груп ризику. Це для нашої системи охорони здоров’я. Для медичних працівників, яким потрібно провести відповідну імунізацію. Крім того, (вакцинація буде проведена, – ред.) в групі ризику за віком, тобто це люди старше 65 років. Також люди, які мають хронічні супутні захворювання, які викликають ускладнення при перебігу хвороби, дуже часто призводять до летального результату”, – наголосив Степанов.

(На відео – з 4:00)

У свою чергу, заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми “Право на владу” повідомив, що серед перших можуть бути вакциновані представники “професійних груп ризику” (представники тих чи інших професій). Яких саме, він не уточнив.

“Найперший пріоритет – це медпрацівники. Далі йдуть вже різні професійні групи ризику і медичні групи ризику. Медичні групи ризику – це ті люди, у яких при перенесенні коронавірусу найбільш часто розвиваються ускладнення, несумісні з життям”, – заявив Ляшко.

(На відео – з 9:15)

Як відомо, COVAX – це ініціатива щодо взаємодії з виробниками вакцин з метою надання країнам світу рівноправного доступу до безпечних і ефективних вакцин після їх ліцензування та реєстрації.