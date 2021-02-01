Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю “ТСН”.
За його словами, 10 лютого в Україні повністю протестують у медичних інформаційних системах, які стоять у лікарів, модуль “імунопрофілактика”. Разом із цим запустять сайт під назвою COVID-19. На ньому буде інформація про імунопрофілактику та можливість записатися на щеплення.
“Паралельно запуститься комунікаційна кампанія, в якій будемо говорити, що від сьогодні вакцинуються та записуються такі групи ризику”, – каже Ляшко. Крім того, на сайті буде інформація про те, де можна зробити щеплення і хто його проводитиме.
Будуть три способи потрапити на щеплення проти COVID-19: записатися на сайті, прийти на прийом до сімейного лікаря або отримати запрошення телефоном від Центру первинної медико-санітарної допомоги.
За словами Ляшка, завдяки цим механізмам не має виникнути проблем із вакцинацією, якщо у людини немає сімейного лікаря.
- У лютому Україна отримає 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Також очікується надходження від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
- Більше половини українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.