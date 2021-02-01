Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) запустить сайт з інформацією про вакцинацію проти коронавірусу, на якому також можна буде записатися на щеплення.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю “ТСН”.

За його словами, 10 лютого в Україні повністю протестують у медичних інформаційних системах, які стоять у лікарів, модуль “імунопрофілактика”. Разом із цим запустять сайт під назвою COVID-19. На ньому буде інформація про імунопрофілактику та можливість записатися на щеплення.

“Паралельно запуститься комунікаційна кампанія, в якій будемо говорити, що від сьогодні вакцинуються та записуються такі групи ризику”, – каже Ляшко. Крім того, на сайті буде інформація про те, де можна зробити щеплення і хто його проводитиме.

Будуть три способи потрапити на щеплення проти COVID-19: записатися на сайті, прийти на прийом до сімейного лікаря або отримати запрошення телефоном від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

За словами Ляшка, завдяки цим механізмам не має виникнути проблем із вакцинацією, якщо у людини немає сімейного лікаря.