Спека загрожує здоров’ю людини — наслідками теплового удару можуть стати висока температура, галюцинації, втрата свідомості і навіть смерть.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як правильно охолоджуватися під час спеки:

якщо у вас вдома є кондиціонер – сміливо використовуйте його, щоб охолодитися. Однак не можна виставляти його на дуже низьку температуру одразу після того, як ви побували на спекотній вулиці. Знижуйте температуру поступово, тому що через переохолодження ви можете захворіти. Також холодний потік повітря в одну точку може викликати запалення м’язів – не сидіть прямо навпроти кондиціонера.

під час спеки потрібно пити більше, ніж зазвичай, тому що організм втрачає дуже багато рідини. Найкраще пити звичайну воду – солодкі напої, кава або алкоголь призводять до великих втрат рідини. Також дуже холодна вода або смузі можуть викликати судоми шлунка.

прохолодний душ або ванна теж допоможуть знизити температуру тіла. Купання має бути комфортним, тому поступово знижуйте температуру води.

Як пережити спеку:

Зменште час перебування на сонці, особливо з 11 до 16 години. Перебувайте у прохолодному приміщенні або тіні. За можливості знайдіть місце, де є кондиціонер. Кілька годин в охолодженому приміщенні допоможуть тілу адаптуватися до спеки. Вентилятори стають неефективними, коли повітря занадто сильно нагрілося. Також допоможе душ чи ванна з прохолодною водою.

Користуйтеся сонцезахисним кремом з 30+SPF, наносьте його за 20-30 хв до виходу на сонце. Детальніше про те, як обрати крем та поради щодо його використання.

Обирайте легкий, вільний одяг світлих кольорів та з натуральних тканин (бавовна, льон), бажано з довгим рукавом. Не забувайте надягати сонцезахисні окуляри та капелюх з широкими полями, щоб затінити шию, обличчя та вуха.

Пийте більше рідини. Слід нагадувати про воду дітям та старшим людям, оскільки їм важче стежити за своїм водним балансом. Дізнайтеся у свого лікаря про допустиму кількість рідини, якщо є протипокази за станом здоров’я. Відмовтеся від вживання солодких напоїв, алкоголю та напоїв з високим вмістом кофеїну. Не забувайте дати воду своїм домашнім улюбленцям.

Зменште фізичну активність або тимчасово відмовтеся від занять спортом у спеку. Це може давати більше навантаження на серце.

Уникайте гарячої та жирної їжі, це створює додаткове теплове навантаження для тіла.

Ніколи не залишайте дітей чи тварин в автомобілі, навіть якщо вікно стоїть на провітрювані. Температура в авто швидко зростає до високих показників, що може призвести до отримання теплового удару чи летальних випадків.

Відновлюйте солі та мінерали в організмі, бо ми їх втрачаємо через сильне потовиділення. Якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом солі, страждаєте на діабет, маєте підвищений кров’яний тиск або інші хронічні захворювання, порадьтеся зі своїм лікарем щодо водно-сольового режиму.