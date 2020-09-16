Про це розповів журналістам заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє агентство “Укрінформ”.
За його словами, нові підходи до введення протиепідемічних обмежень в тих чи інших зонах були обговорені на селекторній нараді голови МОЗ Максима Степанова з мерами міст.
Ляшко зазначив, що в “червоній” зоні карантину відразу будуть застосовуватися не всі обмеження, а ті, які дадуть найбільш позитивний ефект.
“Щоб ми мали спільну відповідальність центральної і місцевої влади за ті обмеження, які вводяться, що за ними буде здійснюватися контроль, і на це буде вплив. Тому школи і дитячі садочки є в переліку тих обмежень, які можуть заборонятися в “червоній” зоні, але рішення, чи будуть вони закриватися в цьому конкретному районі чи місті, буде прийматися спільно національним рівнем з органами місцевого самоврядування”, – наголосив санітарний лікар.
Про нові підходи повідомив сьогодні на засіданні Уряду і міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Так, Кабмін вніс зміни до постанови про встановлення карантину.
Серед іншого, передбачено, що рішення про заборону роботи освітніх установ у “червоних” зонах буде ухвалюватися тільки спільно державною та регіональною комісіями з питань ТЕБ та НС.
В адміністративних одиницях із “помаранчевої”, “жовтої” та “зеленої” зон буде заборонятися робота шкіл у разі, коли на самоізоляцію через контакт із пацієнтом з підтвердженим випадком коронавірусу COVID-19 відправлено понад 50 % класів.
- 14 вересня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування, яке узгодили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- Раніше Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.
- Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.