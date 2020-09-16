Рішення про роботу дошкільних закладів і шкіл у "червоних" зонах карантину ухвалюватимуться спільно з місцевою владою і регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це розповів журналістам заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє агентство “Укрінформ”.

За його словами, нові підходи до введення протиепідемічних обмежень в тих чи інших зонах були обговорені на селекторній нараді голови МОЗ Максима Степанова з мерами міст.

Ляшко зазначив, що в “червоній” зоні карантину відразу будуть застосовуватися не всі обмеження, а ті, які дадуть найбільш позитивний ефект.

“Щоб ми мали спільну відповідальність центральної і місцевої влади за ті обмеження, які вводяться, що за ними буде здійснюватися контроль, і на це буде вплив. Тому школи і дитячі садочки є в переліку тих обмежень, які можуть заборонятися в “червоній” зоні, але рішення, чи будуть вони закриватися в цьому конкретному районі чи місті, буде прийматися спільно національним рівнем з органами місцевого самоврядування”, – наголосив санітарний лікар.

Про нові підходи повідомив сьогодні на засіданні Уряду і міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Так, Кабмін вніс зміни до постанови про встановлення карантину.

Серед іншого, передбачено, що рішення про заборону роботи освітніх установ у “червоних” зонах буде ухвалюватися тільки спільно державною та регіональною комісіями з питань ТЕБ та НС.

В адміністративних одиницях із “помаранчевої”, “жовтої” та “зеленої” зон буде заборонятися робота шкіл у разі, коли на самоізоляцію через контакт із пацієнтом з підтвердженим випадком коронавірусу COVID-19 відправлено понад 50 % класів.