Про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

Степанов зазначив, що МОЗ розробило тимчасові рекомендації щодо організації роботи дитячих садочків під час карантину, введеного через епідемію коронавірусу.

Він також назвав головні з них:

перед початком зміни працівники закладу мають пройти обов’язковий температурний скринінг;

вихователі повинні приймати дітей від батьків на територію закладу, але за межами будівлі дитсадка;

біля входу до закладу має бути організоване місце для обробки рук спиртовими антисептиками;

всі епідеміологічні заходи в дитячих садках мають бути організовані в ігровій формі;

При цьому, забороняється у дитсадках:

використовувати багаторазові тканинні рушники;

використовувати килими з довгим ворсом та м’які іграшки;

заходити до приміщення в вуличному взутті;

проводити масові заходи за участі всіх відвідувачів дитсадка та батьківські збори.

Крім того, МОЗ рекомендує:

розробити графік прогулянок та занять для того, аби не допускати змішування груп;

обмежити заняття та вправи, під час яких діти контактують між собою, вихователями чи використовують інвентар.

Степанов також наголосив, що працівники дитячих садків повинні мити руки з рідким милом, або обробляти їх антисептиком не рідше ніж раз на дві години та після відвідування громадських місць. Поверхні в дитячому садочку потрібно дезінфікувати кожні дві години та відразу після завершення занять. Провітрювання приміщень має тривати не менше 15 хвилин перед відкриттям закладу, також слід здійснювати провітрювання протягом дня в усіх кімнатах по черзі.