Про це він повідомив сьогодні на брифінгу.
Степанов зазначив, що МОЗ розробило тимчасові рекомендації щодо організації роботи дитячих садочків під час карантину, введеного через епідемію коронавірусу.
Він також назвав головні з них:
- перед початком зміни працівники закладу мають пройти обов’язковий температурний скринінг;
- вихователі повинні приймати дітей від батьків на територію закладу, але за межами будівлі дитсадка;
- біля входу до закладу має бути організоване місце для обробки рук спиртовими антисептиками;
- всі епідеміологічні заходи в дитячих садках мають бути організовані в ігровій формі;
При цьому, забороняється у дитсадках:
- використовувати багаторазові тканинні рушники;
- використовувати килими з довгим ворсом та м’які іграшки;
- заходити до приміщення в вуличному взутті;
- проводити масові заходи за участі всіх відвідувачів дитсадка та батьківські збори.
Крім того, МОЗ рекомендує:
- розробити графік прогулянок та занять для того, аби не допускати змішування груп;
- обмежити заняття та вправи, під час яких діти контактують між собою, вихователями чи використовують інвентар.
Степанов також наголосив, що працівники дитячих садків повинні мити руки з рідким милом, або обробляти їх антисептиком не рідше ніж раз на дві години та після відвідування громадських місць. Поверхні в дитячому садочку потрібно дезінфікувати кожні дві години та відразу після завершення занять. Провітрювання приміщень має тривати не менше 15 хвилин перед відкриттям закладу, також слід здійснювати провітрювання протягом дня в усіх кімнатах по черзі.
- Раніше повідомлялось, що у Львові закриті вже чотири дитячі садки через виявлені випадки захворювання на COVID-19.