Препаратом проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, який напередодні привезли до України, в першу чергу вакцинуватимуть маломобільних людей похилого віку та їхніх опікунів.

Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він нагадав, що до України доставили перші 215 тисяч доз вакцини проти COVID-19 виробництва Sinovac.

За словами Ляшка, вказана вакцина “однодозна” (на відміну від препарату Covishield, у якому кожен флакон містить 10 доз).

Цей фактор вплинув на рішення щодо подальшого розподілу препарату CoronaVac.

“Ми будемо її використовувати першочергово на тих платформах і для тих категорій населення, які унеможливлять в подальшому розлив. Зокрема в пріоритеті буде маломобільна група населення похилого віку. Щоб наші мобільні бригади проїжджали по місцях проживання маломобільних людей і вакцинували їх та їхніх опікунів”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що орієнтовно кількість таких людей сягає 40 тисяч.

Надалі передбачається також друге введення вакцини (через 20 днів після першого щеплення).

“Тому ми розраховуємо нашу стратегію використання першої партії цієї вакцини саме для маломобільних груп населення похилого віку”, – додав Ляшко.

Він також повідомив, що наразі вакцина CoronaVac проходить в Україні 10-денний лабораторний контроль.

Якщо він пройде успішно, то вакцину передадуть до державного підприємства “Медичні закупівлі України”, а згодом повезуть у регіони.

Ляшко додав, що препарат CoronaVac зараз проходить завершальну стадію погодження у Всесвітній організації охорони здоров’я.

“Уже наступного тижня ми очікуємо від ВООЗ результатів: дозволять чи не дозволять використовувати її в екстрених ситуаціях”, – сказав Ляшко.

(На відео – з 8:45)

Що відомо про вакцину від Sinovac

Ефективність. Вакцина від компанії Sinovac Biotech має назву CoronaVac. Це вакцина на основі інактивованих часток вірусу SARS-CoV-2.

Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Схоже працюють, наприклад, вакцини проти поліомієліту, дифтерії.

Вакцину Sinovac Biotech водять внутрішньом’язово. Згідно з даними на сайті МОЗ України, для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів.

Впродовж проходження цією вакциною 3-ої, останньої фази клінічних досліджень, яка тривала в Китаї (одночасно з масовою вакцинацією цим препаратом), у Бразилії, Чилі, Індонезії, Філіппінах і Туреччині, дані про її ефективність разюче відрізнялися.

8 грудня державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma заявила, що проміжні дані з випробувань вакцини Sinovac, показали ефективність до 97%.

Бразильський біомедичний дослідницький центр Інститут Бутантан 23 грудня із затримкою та не передаючи Sinovac повні результати випробовувань заявив, що ефективність перевищує 50% і може сягати 90%. Це викликало чимало запитань щодо прозорості досліджень. Вже в січні Інститут Бутантан оновив свої дані. Там заявили, шо “загальна ефективність” вакцини ледь перевищує 50%.

24 грудня відзвітувала Туреччина. Міністерство охорони здоров’я країни заявило про ефективність вакцини на рівні 91,25%.

Sinovac для українців: за яких умов і яка вартість. Під кінець грудня на тлі новин з Туреччини та Індонезії Україна завершила перемовини з Sinovac щодо закупівлі цієї вакцини.

30 грудня Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання 1 913 316 доз вакцини Sinovac за ціною 504 гривень за дозу (964 млн гривень сплачених авансом). При цьому голова ДП “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов розповів, що вакцину можна було закупити дешевше.

Уряд планував використовувати цю вакцину для українців, яким не вистачить вакцини американського виробника Pfizer/BioNTech з доведеною 95-відсотковою ефективністю.