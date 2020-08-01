Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що найбільшого поширення COVID-19 варто очікувати під час епідсезону грипу та ГРВІ, який в Україні триває з жовтня по травень.

Про це він розповів на брифінгу.

“Якщо подивитися на місце України у картині світової захворюваності, то сьогодні ми за абсолютною кількістю випадків знаходимося на 34 місці у світі, за кількістю випадків смерті – на 38. Але якщо перерахувати кількість випадків захворюваності на 1 млн населення, то ми на 86 місці”, – сказав Ляшко.

За його словами, це показує, що респіраторні віруси практично всесезонні. Ляшко зазначив, що найважчий час для їхнього поширення – це, так званий, “епідемічний період”, який в Україні відбувається з жовтня по травень, і називається “епідсезон грипу та ГРВІ”.

“Тому, нам потрібно серйозніше ставитися до поширення коронавірусної хвороби і готуватися до епідсезону грипу і ГРВІ, в якому буде циркулювати і коронавірусна хвороба”, – додав санлікар.

На відео з 8 хв. 55 сек.