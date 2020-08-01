Про це він розповів на брифінгу.
“Якщо подивитися на місце України у картині світової захворюваності, то сьогодні ми за абсолютною кількістю випадків знаходимося на 34 місці у світі, за кількістю випадків смерті – на 38. Але якщо перерахувати кількість випадків захворюваності на 1 млн населення, то ми на 86 місці”, – сказав Ляшко.
За його словами, це показує, що респіраторні віруси практично всесезонні. Ляшко зазначив, що найважчий час для їхнього поширення – це, так званий, “епідемічний період”, який в Україні відбувається з жовтня по травень, і називається “епідсезон грипу та ГРВІ”.
“Тому, нам потрібно серйозніше ставитися до поширення коронавірусної хвороби і готуватися до епідсезону грипу і ГРВІ, в якому буде циркулювати і коронавірусна хвороба”, – додав санлікар.
На відео з 8 хв. 55 сек.
- Раніше на сайті Кабінету Міністрів України було оприлюднено постанову про продовження адаптивного карантину, введеного в нашій країні у зв’язку зі спалахом коронавірусу, до 31 серпня. Так, з 1 серпня, залежно від епідемічної ситуації в регіонах України, буде встановлено “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України змінює критерії для визначення країн, які входять до “червоної зони”. З 1 серпня список таких країн буде визначатися за двома показниками.