Про це Степанов повідомив в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.
“Зареєстровано (в Україні – ред.) чотири препарати, які можуть застосовуватися для лікування коронавірусу. Вони на різних стадіях випробування. Ми чекаємо звітів і результатів клінічних випробувань. Думаю, що ми скоро побачимо результати досліджень застосування цих засобів в лікуванні коронавірусної хвороби”, – заявив глава МОЗ.
Він додав, що український уряд отримав право на подачу заявки для отримання вакцини від COVID-19 згідно з механізмом COVAX.
“Якщо говорити про пошук вакцини у світі, то за кордоном тривають клінічні дослідження 25 вакцин-кандидатів від COVID-19, з яких шість знаходяться на завершальній стадії клінічних випробувань. Уряд України отримав право на подачу заявки для отримання вакцини від коронавірусу згідно з механізмом COVAX (механізм глобального доступу до вакцин проти COVID-19, – ред.)”, – повідомив міністр.
- Нагадаємо, Росія стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19.
- Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.
- Зокрема, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи заявив, що нова вакцина від коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна і ефективна.
- У Німеччині розкритикували і поставили під сумнів заяву Росії про створення першої в світі вакцини проти нового коронавірусу COVID-19.
- У Франції також сумніваються, що восени світ почне робити щеплення російською вакциною.