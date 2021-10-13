У Міністерстві охорони здоров'я підготували алгоритм дій, які допоможуть усунути проблеми з генерацією COVID-сертифіката про вакцинацію.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“Міністерство охорони здоров’я продовжує фіксувати випадки, коли отримати онлайн документ не виходить. Кожен з таких випадків ретельно проаналізований, розібраний та, за можливості, виправлений. На підставі цих кейсів, ми зібрали перелік найбільш поширених запитів та підготували алгоритм дій, які допоможуть усунути проблеми з генерацією сертифіката“, – йдеться в повідомленні.

Отримали статус “Не має даних про вас“ після запиту на створення документа

Якщо ви робили запит через мобільний застосунок “Дія“, спробуйте повторити його через портал “Дія“ (diia.gov.ua), використовуючи свій електронний підпис для входу.

Якщо і портал “Дія“ відповів, що “Немає даних про вас”, зверніться до Вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив Вам щеплення, із запитом – перевірити ваші персональні дані, зокрема такі як:

1. ПІБ українською та англійською, як у паспортних документах.

2. РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше називався – індивідуальний податковий номер — ІПН).

3. УНЗР – це унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України до Єдиного демографічного реєстру і допомагає зробити цифрову ідентифікацію людини.

4. Дата народження, як у паспорті/свідоцтві про народження.

5. Актуальний номер телефону, на якому можливо приймати і відсилати смс.

Якщо у вас є дитина віком до 18-ти років, то переконайтесь, що в її картці пацієнта внесені її ж РНОКПП та УНЗР, а не ваші.

Також попросіть лікаря перевірити, чи немає дублів вашого профілю в системі, або співпадінь із профілем іншої людини.

Отримали статус “Помилка при генерації сертифіката“ після запиту на COVID-сертифікат

Рекомендовано звернутися до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення, із запитом – перевірити ваші персональні дані, які описані вище.

Отримали статус “На жаль, заява не підписана“ після запиту на COVID-сертифікат

Вам потрібно відновити Дія.Підпис. Для цього рекомендовано увійти до мобільного застосунку або скористатись порталом “Дія“, використовуючи електронний підпис для входу.

Отримали статус “Сертифікат про вакцинацію недоступний“ з таким текстом “Ви зможете додати його лише після другого щеплення. Якщо ви вже його зробили, то зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли“

Рекомендовано оновити мобільний застосунок, після цього надіслати запит на генерацію COVID-сертифіката повторно або зробити це через сайт “Дія“ (https://diia.gov.ua/ ), увійшовши в систему з допомогою електронного підпису.

Отримали статус “Сертифікат про вакцинацію недоступний“ з таким текстом “Ви щепились не в Україні або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив щеплення“

Якщо вакцинація проти COVID-19 була зроблена за межами України, сформувати COVID-сертифікат, який би врахував виконану вами вакцинацію не є можливим. МОЗ працює над такою можливістю в майбутньому.

Отримали статус: “Номер партії вакцини помилковий”

Вам потрібно звернутися до лікаря, який провів щеплення і вніс медичний запис про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я, із запитом – позначити внесене, як помилкове, і додати дані повторно, без помилки.

Без такої дії ви зможете отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію і не отримаєте COVID-сертифікат.

Отримали статус “На жаль, сталася помилка”

Звертайтесь до технічної підтримки порталу та застосунку “Дія”.

У МОЗ також додали, що наразі понад 1,8 мільйонів українців успішно користуються електронним документом, що підтверджує факт вакцинації від COVID-19 у застосунку “Дія”.