Про це повідомили на сторінці МОЗ в Telegram.
При прояві перших симптомів можливого зараження слід одразу звернутися по допомогу до лікаря і в телефонному режимі описати їх.
Після цього лікар зобов’язаний оглянути пацієнта особисто.
Якщо симптоми схожі з імовірним зараженням – приїжджає мобільна бригада для забору зразків, які передають до лабораторії.
У разі, якщо у пацієнта підтверджується зараження коронавірусом, його відправлять на самоізоляцію лікуватися за приписами лікаря, або його можуть ушпиталити.
Також у МОЗ зробили акцент на тому, що при появі симптомів COVID-19 у пацієнта сімейний лікар зобов’язаний діяти за затвердженим МОЗ алгоритмом і прийняти рішення про подальше лікування хворого.
- Станом на ранок 5 вересня, в Україні зафіксували новий рекорд за кількістю тих, що заразилися коронавірусом COVID-19. Зокрема, минулої доби, коронавірус підтвердили у 2 836 осіб.