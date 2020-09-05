Про це повідомили на сторінці МОЗ в Telegram.

При прояві перших симптомів можливого зараження слід одразу звернутися по допомогу до лікаря і в телефонному режимі описати їх.

Після цього лікар зобов’язаний оглянути пацієнта особисто.

Якщо симптоми схожі з імовірним зараженням – приїжджає мобільна бригада для забору зразків, які передають до лабораторії.

У разі, якщо у пацієнта підтверджується зараження коронавірусом, його відправлять на самоізоляцію лікуватися за приписами лікаря, або його можуть ушпиталити.

Також у МОЗ зробили акцент на тому, що при появі симптомів COVID-19 у пацієнта сімейний лікар зобов’язаний діяти за затвердженим МОЗ алгоритмом і прийняти рішення про подальше лікування хворого.