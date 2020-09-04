Рекомендації опублікували на сторінці відомства.
У повідомленні сказано, що маски, виготовлені з пористих тканин, зокрема з марлі, мають вкрай низьку ефективність фільтрації – не більше 3%, навіть якщо марлі буде кілька шарів.
Це лише робить їх застосування нераціональним.
Згідно з рекомендаціями ВООЗ, для мінімізації ризику інфікування коронавірусом, ідеально робити так:
- зовнішній шар повинен бути з поліестеру або поліпропілену;
- середній шар з тканини з ефектом фільтрації;
- внутрішній шар з бавовни.
Під час виготовлення маски необхідно звертати увагу на:
- розмір (маска повинна щільно прилягати до носа, рота і підборіддя, але не здавлювати);
- фіксацію (вушні петлі повинні дуже добре утримувати маску на обличчі);
- колір (світлий, щоб швидше визначити ступінь забруднення маски);
- декор (не рекомендоване використовувати вишивку, наклейки, написи і так далі);
- матеріали (повинні витримувати температурний режим під час прання).
Медики радять прати маски щодня при температурі не менше 60 градусів протягом 60 хвилин.
Оптимально давати дитині в школу по дві маски, щоб їй було що носити в разі, якщо перша забрудниться.
- 26 серпня у Міністерстві охорони здоров’я України опублікували повні оновлені вимоги для навчання в школах з 1 вересня в умовах епідемії коронавірусу та карантину.
- Згідно з ними, вхід до приміщень закладів освіти буде можливий лише за наявності захисної маски або респіратора. Персонал закладу освіти допускається до роботи за наявності маски, респіратора або захисного щитка і після безконтактної термометрії.
- МОН не виділяв кошти на забезпечення шкіл засобами захисту та антисептиками.