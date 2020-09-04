У Центрі громадського здоров'я пояснили, скільки і яких саме захисних масок потрібно мати школярам.

Рекомендації опублікували на сторінці відомства.

У повідомленні сказано, що маски, виготовлені з пористих тканин, зокрема з марлі, мають вкрай низьку ефективність фільтрації – не більше 3%, навіть якщо марлі буде кілька шарів.

Це лише робить їх застосування нераціональним.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, для мінімізації ризику інфікування коронавірусом, ідеально робити так:

зовнішній шар повинен бути з поліестеру або поліпропілену;

середній шар з тканини з ефектом фільтрації;

внутрішній шар з бавовни.

Під час виготовлення маски необхідно звертати увагу на:

розмір (маска повинна щільно прилягати до носа, рота і підборіддя, але не здавлювати);

фіксацію (вушні петлі повинні дуже добре утримувати маску на обличчі);

колір (світлий, щоб швидше визначити ступінь забруднення маски);

декор (не рекомендоване використовувати вишивку, наклейки, написи і так далі);

матеріали (повинні витримувати температурний режим під час прання).

Медики радять прати маски щодня при температурі не менше 60 градусів протягом 60 хвилин.

Оптимально давати дитині в школу по дві маски, щоб їй було що носити в разі, якщо перша забрудниться.