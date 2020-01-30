Пасажирам і членам екіпажу на рейсі авіакомпанії МАУ, який прибув сьогодні з Китаю, провели термометрію.

Про це сьогодні на брифінгу сказав в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, повідомляє кореспондент #Букв.

“Була проведена термометрія на рівні всіх пасажирів, що знаходилися на борту, а також серед 13 членів екіпажу”, – сказав Кузін.

Він зазначив, що на літаках почали роздавати опитувальники для пасажирів, що прямують з Китаю прямими рейсами, які збираються і лунають пасажирам за пів години до приземлення судна.

Вся інформація збирається на рівні лабораторного центру. Після цього, у разі необхідності, таких пацієнтів можна буде обдзвонити, щоб повідомити про профілактичні заходи, які вони повинні застосовувати.

“На сьогодні було застосовано таке анкетування, або збір такої інформації, з двох повітряних суден, і це сумарно близько 400 осіб разом з членами екіпажу”, – додав Кузін.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.