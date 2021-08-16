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У МОЗ відповіли, коли українців повторно вакцинуватимуть проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) планує повторно вакцинувати населення проти коронавірусу через рік після введення базових щеплень.

Понеділок, 16 серпня 2021, 14:10

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, МОЗ наразі не розглядає перспективу введення так званої бустерної дози вакцини

“Допоки ми не розглядаємо бустерну (третю) дозу як альтернативу повному циклу ревакцинації через рік. Тобто базова стратегія, обрана нами – це ревакцинація через рік після завершення базового курсу щеплення”, – сказав він.

Однак Кузін додав, що МОЗ очікує на результати досліджень Pfizer щодо введення бустерної дози.

“Хочемо подивитися скільки переваг буде давати введення бустерної дози”, – додав Кузін.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 15 серпня, зафіксовано 417 нових випадків COVID-19. Захворіли 31 дитина та 10 медпрацівників.

Водночас очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні більшість хворих на коронавірус COVID-19 за останні три місяці (або ж понад 99%) не були вакциновані.

  • У середу, 11 серпня, Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.
  • Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
  • Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
  • 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу у зв’язку з поширенням штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.
Теги: бустерна доза, Ігор Кузін, МОЗ, ревакцинація

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