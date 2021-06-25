За минулу добу, 25 червня, в Україні зробили понад 96 тисяч щеплень проти коронавірусу COVID-19. Це є рекордним показником за весь час вакцинальної кампанії.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

“Рекордна кількість щеплень за добу в Україні! 96 180 людей щеплено проти COVID-19 24 червня 2021 року. Одну дозу отримали 40 970 людей, повністю імунізовані – 55 210 людей”, – зазначили в МОЗ.

Протягом доби працювали:

• 656 мобільних бригад;

• 1 200 пунктів щеплення;

• 24 центри вакцинації.

За даними МОЗ, за 24 червня було зроблено на 16 259 щеплень більше, ніж за попередню добу.

Найбільшу кількість щеплень 24 червня було проведено у Києві – 14 211 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві (296 539 щеплень).

Від початку кампанії з вакцинації загалом здійснено 2 млн 325 тис. 345 щеплень.

Отримали 1 дозу – 1 млн 834 тис. 969 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 490 376 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Станом на 24 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 736 600 людей.

Як відомо, вакцинація проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів.

Наразі вакцинують: медиків; людей віком від 60 років; маломобільних громадян; соціальних працівників; освітян;, військовослужбовців; співробітників структур державної безпеки; працівників органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів; працівники критичної інфраструктури; засуджених та ув’язнених; персонал слідчих ізоляторів та місць позбавлення волі.

Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

Варто зазначити, що попередній рекорд щеплень був встановлений 17 червня: тоді в Україні вакцинували проти коронавірусу 81 713 людей.

Ситуація з вакцинацією в світі

Варто зазначити, що Україна далеко не перша за темпами вакцинації.

Так, за даними ресурсу Our World in Data, який відслідковує ситуацію з вакцинацією в світі, лідерами за кількістю вакцинованого населення наразі є Канада (67% населення отримали хоча б одну дозу) і Ізраїль (понад 63% населення отримали хоча б одну дозу).

Далі йдуть Італія, США, Німеччина.

За кількістю доз використаних для щеплення вакцин лідирують США (загалом у цій країні зроблено понад 319 млн щеплень).

В Україні ж станом на 23 червня щеплення отримали лише близько 4% населення.

До прикладу, в сусідній Польщі щеплено понад 43% населення.