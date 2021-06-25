Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
“Рекордна кількість щеплень за добу в Україні! 96 180 людей щеплено проти COVID-19 24 червня 2021 року. Одну дозу отримали 40 970 людей, повністю імунізовані – 55 210 людей”, – зазначили в МОЗ.
Протягом доби працювали:
• 656 мобільних бригад;
• 1 200 пунктів щеплення;
• 24 центри вакцинації.
За даними МОЗ, за 24 червня було зроблено на 16 259 щеплень більше, ніж за попередню добу.
Найбільшу кількість щеплень 24 червня було проведено у Києві – 14 211 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві (296 539 щеплень).
Від початку кампанії з вакцинації загалом здійснено 2 млн 325 тис. 345 щеплень.
Отримали 1 дозу – 1 млн 834 тис. 969 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 490 376 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).
Станом на 24 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 736 600 людей.
Як відомо, вакцинація проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів.
Наразі вакцинують: медиків; людей віком від 60 років; маломобільних громадян; соціальних працівників; освітян;, військовослужбовців; співробітників структур державної безпеки; працівників органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів; працівники критичної інфраструктури; засуджених та ув’язнених; персонал слідчих ізоляторів та місць позбавлення волі.
Усі щеплення є добровільними й безоплатними.
Варто зазначити, що попередній рекорд щеплень був встановлений 17 червня: тоді в Україні вакцинували проти коронавірусу 81 713 людей.
Ситуація з вакцинацією в світі
Варто зазначити, що Україна далеко не перша за темпами вакцинації.
Так, за даними ресурсу Our World in Data, який відслідковує ситуацію з вакцинацією в світі, лідерами за кількістю вакцинованого населення наразі є Канада (67% населення отримали хоча б одну дозу) і Ізраїль (понад 63% населення отримали хоча б одну дозу).
Далі йдуть Італія, США, Німеччина.
За кількістю доз використаних для щеплення вакцин лідирують США (загалом у цій країні зроблено понад 319 млн щеплень).
В Україні ж станом на 23 червня щеплення отримали лише близько 4% населення.
До прикладу, в сусідній Польщі щеплено понад 43% населення.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Днями в Україні офіційно стартував четвертий етап вакцинації проти коронавірусу COVID-19.