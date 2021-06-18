За минулу добу, 17 червня, в Україні вакцинували проти коронавірусу COVID-19 81 713 людини, що, за даними Міністерства охорони здоров’я, є новим рекордом.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зокрема, у четвер одну дозу вакцини отримали 57 970 людей, а повністю імунізовані були 23 743 людини.

Протягом доби працювали 618 мобільних бригад та 964 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 1 652 055 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 652 053 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 337 345 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом було проведено 1 989 398 щеплень.

Станом на 17 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 707 599 людей.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.