У Міністерстві охорони здоров'я України закликали українців не фотографувати замість себе собак, дітей, частини тіла та інше в застосунку "Дій вдома" для самоізоляції.

Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

Він нагадав, що в застосунку є необхідність зробити своє фото, щоб потім із ним звіритися. Якщо знімок є некоректним, це може викликати проблеми з верифікацією.

“Ми дуже часто почали фіксувати, коли люди в застосунку фотографують дітей, тварин, себе в дзеркалах, свої фотографії, частини тіла, комп’ютери фотографують, якусь техніку. І, звісно, виникають питання, що щось потім не спрацьовує при верифікації”, – зазначив Кучер.

Заступник міністра зауважив, що до контакт-центру МОЗ часто звертаються громадяни зі скаргами на те, що застосунок “Дій вдома” не працює коректно.

“Я хотів би звернути увагу, що кожен такий дзвінок, можливо, відволікає операторів контакт-центру від більш нагальних питань, коли необхідно вирішувати більш оперативні питання, пов’язані з госпіталізацією людей, знаходження їм місця, куди їх госпіталізувати і так далі. Ми багато часу почали витрачати на це… Я хотів би, щоб всі ставилися до цього серйозно, тому що обмін даними чітко налагоджений, у нас є вся інформація про порушників”, – наголосив Кучер.

(На відео – з 9:20)

Як відомо, мобільний застосунок “Дій вдома” призначений для контролю за дотриманням обов’язкової самоізоляції під час епідемії коронавірусу COVID-19.

Контроль дотримання самоізоляції відбувається за допомогою регулярних повідомлень у застосунку в довільні проміжки часу протягом дня та перевірки відповідності фотографії обличчя людини еталонному знімку, зробленому під час встановлення застосунку. Також перевіряється геолокація в момент фотографування.

У разі отримання повідомлення громадянину необхідно протягом 15 хвилин за допомогою застосунку зробити фото свого обличчя на фоні навколишнього середовища.