Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов закликав українців звертатися до сімейних лікарів з будь-якими симптомами ГРВІ для тестування на коронавірус COVID-19.

Таку заяву він зробив сьогодні на брифінгу.

“Я звертаюся до вас, шановні українці: якщо у вас є будь-які симптоми гострого респіраторного захворювання, наголошую – не лише ті, які свідчать про COVID-19, а будь-які симптоми ГРВІ, – будь ласка, звертайтеся до свого сімейного лікаря, щоб він вам або зробив забір біоматеріалу, або відправив на відповідне тестування, або зробив це швидким тестом (на антиген, – ред.), який у них є”, – зазначив Степанов.

Міністр уточнив, що зі скаргами про відмову лікаря направити на відповідний тест громадяни можуть звернутися до контакт-центру МОЗ за безкоштовним номером телефону 0-800-60-20-19.

Окремо Степанов наголосив, що лікарі повинні направити на безкоштовний тест як пацієнтів із симптомами ГРВІ, так і осіб, які перебували в контакті з хворими на COVID-19.

Очільник МОЗ розповів, що зараз в Україні суттєво зменшилась добова кількість проведених ПЛР-тестів. Цей показник не відповідає наявним можливостям лабораторної мережі МОЗ, які вже досягають 55 тис. ПЛР-тестів на добу.

“А ще є приватні лабораторії, яким ми готові платити кошти за тестування, лабораторії в наших лікарнях. Ми виходимо приблизно на 70-75 тис. тестувань методом ПЛР на добу”, – повідомив міністр.

Степанов нагадав, що, крім ПЛР-тестування, було впроваджено експрес-тестування на антиген.