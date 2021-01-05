Таку заяву він зробив сьогодні на брифінгу.
“Я звертаюся до вас, шановні українці: якщо у вас є будь-які симптоми гострого респіраторного захворювання, наголошую – не лише ті, які свідчать про COVID-19, а будь-які симптоми ГРВІ, – будь ласка, звертайтеся до свого сімейного лікаря, щоб він вам або зробив забір біоматеріалу, або відправив на відповідне тестування, або зробив це швидким тестом (на антиген, – ред.), який у них є”, – зазначив Степанов.
Міністр уточнив, що зі скаргами про відмову лікаря направити на відповідний тест громадяни можуть звернутися до контакт-центру МОЗ за безкоштовним номером телефону 0-800-60-20-19.
Окремо Степанов наголосив, що лікарі повинні направити на безкоштовний тест як пацієнтів із симптомами ГРВІ, так і осіб, які перебували в контакті з хворими на COVID-19.
Очільник МОЗ розповів, що зараз в Україні суттєво зменшилась добова кількість проведених ПЛР-тестів. Цей показник не відповідає наявним можливостям лабораторної мережі МОЗ, які вже досягають 55 тис. ПЛР-тестів на добу.
“А ще є приватні лабораторії, яким ми готові платити кошти за тестування, лабораторії в наших лікарнях. Ми виходимо приблизно на 70-75 тис. тестувань методом ПЛР на добу”, – повідомив міністр.
Степанов нагадав, що, крім ПЛР-тестування, було впроваджено експрес-тестування на антиген.
- Раніше Максим Степанов заявляв, що Міністерство охорони здоров’я України планує проводити не менше 1 млн тестувань на місяць швидкими тестами на антиген до коронавірусу COVID-19.
- Максим Степанов також зазначав, що кількість зроблених ПЛР-тестувань та статистика хворих на COVID-19 знизилися, бо в Україні почали застосовувати експрес-тести на антиген.