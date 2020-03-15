Про це він заявив під час обговорення законопроекту “Про протидію коронавірусу”, який розробляє Міністерство охорони здоров’я, передає офіційний Telegram канал Міністерства охорони здоров’я України.

“Досвід іноземних країн показує, що закриття закладів громадського харчування – дієвий захід у боротьбі з коронавірусом. Вважаю, що нам треба діяти на випередження, чітко та рішуче”, – зазначив він.