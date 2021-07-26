У МОЗ закликають вагітних жінок вакцинуватися проти COVID-19: чи безпечно це?

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У міністерстві кажуть, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19. Це доведено чисельними клінічними дослідженнями.

“На сьогодні є достатньо і досвіду вакцинації вагітних жінок. У вагітних, які вакциновані проти COVID-19, не було виявлено якихось негативних наслідків”, – заявив лікар-імунолог Федір Лапій.

Медик нагадав, що в Україні схвалені рекомендації щодо щеплення вагітних жінок.

Безпечність вакцинації вагітних було доведено в дослідженнях на тваринах.

“У вагітних тварин, які були вакциновані, не виявлено жодних негативних наслідків. Навпаки, тварини могли виносити та народити здорових дітей”, – зазначив Лапій.

Водночас COVID-19 може призвести до передчасних пологів чи переривання вагітності. За словами імунолога, перед вакцинацією необов’язково проходити тест на вагітність або відтерміновувати планування дитини через щеплення проти COVID-19.

“Не потрібно. Вакцинація до цього стосунку немає”, – наголосив Лапій.

Раніше повідомлялося, що рівень зараження COVID-19 серед вагітних жінок був на 70% вищим, ніж серед дорослих осіб того ж віку. На думку вчених, вагітних жінок необхідно вакцинувати проти COVID-19 найпершими.

Водночас 14 червня МОЗ повідомляло, що вагітні не брали участь в клінічних дослідженнях вакцин від COVID-19. Втім, наявні антиковідні вакцини не містять живого мікроорганізму та в дослідженні на тваринах не було виявлено негативного впливу на перебіг вагітності. Вивчення їхньої безпечності для вагітних триває.

Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує, якщо вагітна має високий ризик захворіти на COVID-19, наприклад жінка працює в ковідній лікарні та/або має супутні захворювання, вона може обговорити можливість вакцинації з лікарем.

Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною.

Якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 на векторній платформі до настання або під час вагітності, то лікар має розказати їй про співвідношення ризиків та користі від другого щеплення. На основі цього жінка сама вирішуватиме, чи отримати другу дозу цією ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів.

Жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть щепитися вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech та AstraZeneca (Covishield, SKBio) без застережень.

Інструкцією вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, яку теж використовують в Україні, забороняється щеплення нею вагітних та жінок, які вигодовують грудним молоком.