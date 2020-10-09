Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що статистика щодо поширення COVID-19 в Україні реальна і правдива, відомство не накручує цифри для залякування населення.

Про це він сказав на брифінгу.

Степанов нагадав, що в Україні сьогодні “черговий антирекорд”.

“Кількість хворих за минулу добу становить 5 804 людини. З них 320 дітей і 284 медичних працівника. За минулу добу госпіталізовано 852 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. За останню добу зафіксовано 89 летальних випадків. При цьому одужали 2417 пацієнтів ….”, – сказав міністр.

Він закликав дотримуватися встановлених правил протиепідемічної безпеки в умовах нової реальності.

Зокрема, він звернувся до тих, хто все ще не вірить в існування коронавірусу, як захворювання.

“Я можу вас запевнити, що велика кількість людей, які сьогодні з’явилися в нашій статистиці, теж ще вчора говорили, що коронавірусу не існує”, – розповів Степанов.

Він зробив акцент на тому, що інформація про те, що МОЗ нібито маніпулює цифрами по захворюваності COVID-19 не відповідає дійсності.

“Нібито міністерство охорони здоров’я приховує якусь статистику. Це не правда, це брехня. Ще говорили, що ми навпаки спеціально накручуємо цю статистику, щоб когось залякати. На відміну від цих фантазій, МОЗ об’єктивно щоранку розповідає, що саме і як відбувається”, – підсумував міністр.