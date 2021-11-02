Міністерство охорони здоров’я запевнили, що Україні достатньо медичного кисню для хворих COVID-19.

Про це на брифінгу заявив заступник очільника МОЗ Олександр Комаріда.

За його словами, вчора два найбільших виробники кисню в країні відновили роботу після того, як у середині жовтня пішли на планові регламентні роботи. МОЗ звернулось до них для надання резервних запасів кисню. Вдалося перекрити потреби у COVID-лікарень.

“Україна повністю забезпечена медичним киснем для хворих, які потребують кисневої терапії через COVID-19”, – повідомив Комаріда.

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо, що два основних виробники медичного кисню в Україні тимчасово припинили роботу. Тоді МОЗ екстрено почало шукати альтернативу.

Після цього почали з’являтися новини, що у регіонах не вистачає кисню.

Генеральний директор Чернігівської міської лікарні № 2 Владислав Кухар повідомив 25 жовтня, що у лікарнях міста кисню для хворих із коронавірусом лишилося на кілька годин.

Того ж дня заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Микола Якименко повідомив, що в лікарнях області запасів кисню вистачить лише на три дні.

Сьогодні мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у місті для пацієнтів з COVID-19 не вистачає медичного кисню.