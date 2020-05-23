У Міністерстві охорони здоров'я заплуталися, визначаючи готові і не готові до другого етапу ослаблення карантину області України.

На це звернув увагу журналіст Сергій Сидоренко.

“Хтось бачив візитівки керівництва МОЗ? Там має бути напис великими літерами: “Маю право на помилку”. А якщо серйозно, то цинічність того, що відбувається, вражає. Якщо ви ще не бачили, там протягом дня перемалювали показники, на основі яких визначається, чи виходить область з карантину. Змінивши їх так, щоби три області перетворилися з “небезпечних” на “безпечні”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 22 травня МОЗ опублікувало дві таблиці.

За словами Сидоренка, на Донбасі показники готовності чи неготовності змінилися в рази.

“Хоча і там складно пояснити це лише помилковим підрахунком з окупованими або без окупованих: надто стрункі коефіцієнти, і в різних графах вони різні. Але ок, у військовий час значення косінуса може досягати 4, проїхали. Але +49 % у Миколаївській області, +61 % в Полтавській, +71 % в Дніпропетровській, або падіння завантаженості лікарень в Одеській області на 43 %, а в Тернопільській на 30 % і купа інших різких змін протягом одного дня – це що було?” – наголосив журналіст.

“Але навіть нові показники є неправдивими, порахували колеги. Бо якщо брати до уваги реальне населення Києва, а не “номінальне” – то Київ також мав би вийти з карантину. Але, певно, Кличко не зміг переконати МОЗ так, як це зробив Філатов”, – додав він.

Згідно таблиці МОЗ, станом на ранок 22 травня, до другого етапу зняття обмежень не готовими були такі області:

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Закарпатська,

Київська,

Луганська,

Миколаївська,

Полтавська,

Рівненська,

Хмельницька,

Чернівецька,

Київ.

Станом на вечір 22 травня не готовими виявились:

Волинська область,

Донецька область,

Закарпатська область,

Київська область,

Луганська область,

Полтавська область,

Рівненська область,

Чернівецька область,

місто Київ.

А готовими виявились:

Дніпропетровська, Миколаївська та Хмельницька області.

Як відомо, Україна буде виходити з карантину в п’ять етапів.

Перший етап послаблення адаптивного карантину почнеться вже 22 травня: дозволять роботу громадського транспорту та внутрішніх обласних залізничних перевезень, проведення релігійних (1 людина на 10 кв. метрів) та спортивних (до 50 осіб без глядачів) заходів, а також роботу готелів, але з обмеженнями.

На другому етапі, який розпочнеться 25 травня уряд дозволить відновити роботу метрополітенів, але за умови використання масок та респіраторів. Також планується відкрити дитячі садки.

Третій етап послаблення почнеться в країні з 1 червня. На третьому етапі буде відновлена робота фітнес-центрів та закладів освіти, але за умови занять у групах до 10 осіб. Також дозволять міжобласні залізничні перевезення.

В рамках четвертого етапу пом’якшення карантину, який почнеться з 10 червня, дозволять роботу кафе та ресторанів у приміщеннях, роботу закладів культури та повноцінну роботу готелів і хостелів.

П’ятий етап послаблення адаптивного карантину включає лише відновлення авіаперельотів. Цей етап послаблення почнеться 15 червня.