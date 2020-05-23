На це звернув увагу журналіст Сергій Сидоренко.
“Хтось бачив візитівки керівництва МОЗ? Там має бути напис великими літерами: “Маю право на помилку”. А якщо серйозно, то цинічність того, що відбувається, вражає. Якщо ви ще не бачили, там протягом дня перемалювали показники, на основі яких визначається, чи виходить область з карантину. Змінивши їх так, щоби три області перетворилися з “небезпечних” на “безпечні”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 22 травня МОЗ опублікувало дві таблиці.
За словами Сидоренка, на Донбасі показники готовності чи неготовності змінилися в рази.
“Хоча і там складно пояснити це лише помилковим підрахунком з окупованими або без окупованих: надто стрункі коефіцієнти, і в різних графах вони різні. Але ок, у військовий час значення косінуса може досягати 4, проїхали. Але +49 % у Миколаївській області, +61 % в Полтавській, +71 % в Дніпропетровській, або падіння завантаженості лікарень в Одеській області на 43 %, а в Тернопільській на 30 % і купа інших різких змін протягом одного дня – це що було?” – наголосив журналіст.
“Але навіть нові показники є неправдивими, порахували колеги. Бо якщо брати до уваги реальне населення Києва, а не “номінальне” – то Київ також мав би вийти з карантину. Але, певно, Кличко не зміг переконати МОЗ так, як це зробив Філатов”, – додав він.
Згідно таблиці МОЗ, станом на ранок 22 травня, до другого етапу зняття обмежень не готовими були такі області:
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Закарпатська,
- Київська,
- Луганська,
- Миколаївська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Хмельницька,
- Чернівецька,
- Київ.
Станом на вечір 22 травня не готовими виявились:
- Волинська область,
- Донецька область,
- Закарпатська область,
- Київська область,
- Луганська область,
- Полтавська область,
- Рівненська область,
- Чернівецька область,
- місто Київ.
А готовими виявились:
Дніпропетровська, Миколаївська та Хмельницька області.
Як відомо, Україна буде виходити з карантину в п’ять етапів.
Перший етап послаблення адаптивного карантину почнеться вже 22 травня: дозволять роботу громадського транспорту та внутрішніх обласних залізничних перевезень, проведення релігійних (1 людина на 10 кв. метрів) та спортивних (до 50 осіб без глядачів) заходів, а також роботу готелів, але з обмеженнями.
На другому етапі, який розпочнеться 25 травня уряд дозволить відновити роботу метрополітенів, але за умови використання масок та респіраторів. Також планується відкрити дитячі садки.
Третій етап послаблення почнеться в країні з 1 червня. На третьому етапі буде відновлена робота фітнес-центрів та закладів освіти, але за умови занять у групах до 10 осіб. Також дозволять міжобласні залізничні перевезення.
В рамках четвертого етапу пом’якшення карантину, який почнеться з 10 червня, дозволять роботу кафе та ресторанів у приміщеннях, роботу закладів культури та повноцінну роботу готелів і хостелів.
П’ятий етап послаблення адаптивного карантину включає лише відновлення авіаперельотів. Цей етап послаблення почнеться 15 червня.
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